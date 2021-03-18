Morgan Stanley, varlıklı müşterilere Bitcoin fonlarına erişim sunacak

ABD merkezli yatırım bankası Morgan Stanley, akredite varlık yönetimi müşterilerine Bitcoin ile ilgili en az bir fona erişim sunmaya başlayan ilk büyük ABD bankası oldu.

ntv.com.tr 18.03.2021 - 10:51

Morgan Stanley, varlıklı müşterilere Bitcoin fonlarına erişim sunacak

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Morgan Stanley, mali danışmanlarına gönderdiği bir bildiride, bankanın Bitcoin'e sahip olmayı sağlayan üç ayrı fona erişim başlattığını belirtti.

Banka, zengin müşterilere Bitcoin sahipliğini sağlayacak üç fona erişim sunmayı planlıyor. Ajansa bilgi veren kaynak, Fonlardan ikisini Galaxy Digital yönettiğini ve üçüncüsü FS Investments ve NYDIG tarafından denetlendiğini söyledi.

Sadece "agresif bir risk toleransı" olan ve elinde en az 2 milyon dolar bulunan firmanın zengin müşteriler fonlara erişebilecek.

CNBC'nin haberine göre Wall Street bankaları, kripto para birimlerinin popülaritesi artarken çoğunlukla kenarda kaldı. İkinci en büyük dijital para birimi olan Bitcoin ve Ether'e dayalı vadeli işlem sözleşmeleri büyük borsalarda mevcut olsa da, şimdiye kadar altı büyük ABD bankasından hiçbiri müşterilerine erişim sunmadı.

Bitcoin yatırımlarının önümüzdeki ay başlayacağı belirtiliyor. Morgan Stanley'in şu anda mali danışmanlarına konuyla ilgili eğitim verdiği gelen bilgiler arasında yer alıyor.

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