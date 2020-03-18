Motorinde yeni indirim

Akaryakıtta yeni bir indirim daha var. Bu kez motorin fiyatında indirime gidilecek.

Düşen petrol fiyatlarına paralel olarak motorinin litre fiyatı, 26-27 kuruş düşecek. İndirim bu gece yarısından itibaren geçerli olacak.

Ortalama motorin litre fiyatı Ankara'da 5,75 liradan 5,49'a; İstanbul'da 5,69 liradan 5,43'e; İzmir'de ise 5,76 liradan 5,50'ye düşecek.

Ancak indirime rağmen motorin fiyatı benzinden yüksek olmaya devam edecek. Benzinin litresi İstanbul'da 5,35; İzmir'de 5,45; Ankara'da 5,44 liradan satılıyor.

PETROL FİYATI BUNDAN SONRA NE OLUR?



AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI



Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.



Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.