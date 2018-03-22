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Benzinin ardından motorine de zam geldi.
Motorinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 17 kuruş zam yapıldı.
Zam sonrasında Ankara'da ortalama 5,16 liradan satılan motorinin litre fiyatı 5,33 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 5,11 liradan 5,28 liraya, İzmir'de 5,15 liradan 5,32 liraya yükselecek.
Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklikler gösteriyor.
Motorinin litresine en son 24 Şubat'ta 13 kuruş zam yapılmıştı. Benzine bugünden itibaren 15 kuruş zam yapılmıştı.