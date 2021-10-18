Motorine bir zam daha geldi

Akaryakıtta cuma günkü zamların ardından motorinde yeni bir fiyat artışı daha var. Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorine 23 kuruş daha zam geldi. Böylece motorin 8 lirayı aşarak benzinin litre fiyatını geçecek.

Haberler - NTV Haber 18.10.2021 - 14:53 | Son Güncelleme : 18.10.2021 - 16:37

Motorine bir zam daha geldi

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Benzin ve motorine zam

Benzin ve motorine zam

Artan döviz kuru ve petrol fiyatları akaryakıta yansıyor.

Motorinde gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 23 kuruş fiyat artışı gerçekleşti.

Son zamların ardından motorinin litre fiyatı İstanbul'da 8,16 liraya; Ankara ve İzmir'de ise 8,25 liraya yükselecek.

Böylece, üç günde ikinci kez zamlanan motorinin litre fiyatı benzini geçmiş olacak.

Cuma gecesi motorine 41, benzine 14 kuruş zam yapılmıştı. Benzinin litresi İstanbul'da 7,92; Ankara ve İzmir'de 8 liradan satılıyor.

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