Motorinin litresi İstanbul'da 6,31 liradan 6,38 liraya, İzmir'de 6,40 liradan 6,47 liraya yükselecek.
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, Ankara'da ortalama 6,37 liradan satılan motorinin litre fiyatı 6,44 lira olacak.
AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI
Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.
Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.
Motorine zam
ntv.com.trEkonomi
Motorinin litre fiyatına gece yarısından itibaren 7 kuruş zam yapıldı.
Motorinin litresi İstanbul'da 6,31 liradan 6,38 liraya, İzmir'de 6,40 liradan 6,47 liraya yükselecek.