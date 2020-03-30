Motorine zam, benzine indirim geldi

Benzinin litre fiyatına 8 kuruş indirim, motorinin litre fiyatına 6 kuruş zam geldi.

NTV Haber 30.03.2020 - 16:51

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Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası' ndan (EPGİS), bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 6 kuruş zam, benzinin litre fiyatına 8 kuruş indirim yapıldığını duyurdu.

EPGİS'in açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

"Akaryakıt fiyatlarında değişiklik 31/03/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; motorinde 6 KRŞ/LT’de zam, benzinde 8 KRŞ/LT’de indirim pompa fiyatlarına yansıyacak şekilde gerçekleşmiştir."

Petrol fiyatları dip seviyeye gelmişti

OPEC toplantısından üretim kısıtlması çıkmaması üzerine 3 haftadır düşüş trendinde olan Brent petrolün varil fiyatı geçtiğimiz haftayı 24 dolar seviyesinde tamamladı.

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