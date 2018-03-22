Motorine zam geliyor

Son dakika haberi!
Benzinin ardından motorine de zam geliyor.
Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası, motorinin litre fiyatında gece yarısından itibaren 17 kuruş artış beklendiğini duyurdu.
Benzin fiyatları bugünden itibaren 15 kuruş zamlanmıştı.
ntv.com.trEkonomi
Son dakika haberi!
Benzinin ardından motorine de zam geliyor.
Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası, motorinin litre fiyatında gece yarısından itibaren 17 kuruş artış beklendiğini duyurdu.
Benzin fiyatları bugünden itibaren 15 kuruş zamlanmıştı.