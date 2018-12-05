Bugün 8 kuruş indirim yapılan motorine zam geliyor.
Sektör yetkilileri motorin fiyatlarına bu gece 8 kuruş zam yapılmasının beklendiğini bildirdi.
Halen yürürlükte olan "eşel mobil" sistemi nedeniyle zam ÖTV'den karşılanacağı için pompa fiyatlarında değişiklik olmayacak.
Halen motorinin litresi İstanbul'da 5,90 liradan, Ankara ve İzmir'de de 5,98 liradan satılıyor.
Motorinin litre fiyatından bugünden itibaren 8 kuruşluk indirim yapılmıştı.
Motorine zam geliyor (Fiyatlara yansımayacak)
NTV HaberEkonomi
Motorinin rafineri çıkış fiyatına bu gece 8 kuruş zam gelmesi bekleniyor. Ancak fiyat artışı pompaya yansımayacak.
Bugün 8 kuruş indirim yapılan motorine zam geliyor.