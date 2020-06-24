MSCI açıkladı: Türkiye'yi bir alt endekse alabiliriz

Dünyanın önde gelen endeks sağlayıcılarından biri olan MSCI yaptığı açıklamada 17 Haziran'da yayımladığı MSCI 2020 Piyasa Erişilebilirliği Gözden Geçirmesi raporunun işaret ettiği doğrultuda, MSCI Türkiye Endeksi'nin yeniden sınıflandırılması önerisi üzerinde bir danışma, konsültasyon başlatabileceğini duyurdu.

MSCI'dan yapılan açıklamada "17 Haziran 2020'de yayımlanan MSCI 2020 Piyasa Erişimi İncelemesi'nde vurgulandığı üzere, Türk hisse senedi piyasasına yatırımcı erişimi, Ekim 2019 ve Şubat 2020'de açığa satış ve hisse senedi borç/ödünç verme yasaklarının getirilmesinden olumsuz etkilendi" denildi. Açıklamada ayrıca "Bu yasaklar, kurumsal yatırımcıların aktif yatırım görüşlerini ifade etme ve portföy riskinden korunmasını ciddi şekilde kısıtlıyor" denildi.



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