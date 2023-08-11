MSCI endeksi nedir, ne demek? MSCI endeksi borsada ne anlama geliyor?

MSCI Türkiye Endeksi, global finansal hizmet sağlayıcısı Morgan Stanley Capital International (MSCI) tarafından oluşturulan ve yönetilen, Türkiye’deki önde gelen şirketlerin hisse senetlerini içeren bir borsa endeksidir.



Bu endeks, yatırımcılara Türkiye’nin önde gelen şirketlerinin performansını izleme ve analiz etme imkanı sunar. MSCI Türkiye Endeksi, yerel ve yabancı yatırımcılar tarafından Türkiye ekonomisine yönelik bir gösterge olarak kullanılır.



Endeks, genellikle büyük ve orta ölçekli şirketleri kapsar ve bu şirketlerin toplam piyasa değeri ve likidite açısından önemini temsil eder.



MSCI Türkiye Endeksi, Türkiye’deki hisse senedi piyasalarının performansını değerlendirmek ve Türkiye’deki belli başlı sektör ve şirketlerin performansını karşılaştırmak için kullanılır. Ayrıca endekse dayalı olarak oluşturulan yatırım fonları ve türev ürünler de mevcuttur.



Bu sayede yatırımcılar, Türkiye’deki şirketlere yatırım yaparak, endeks performansına bağlı olarak getiri elde etme imkanı bulur.