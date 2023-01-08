MTV ödemeleri için tarihler belli oldu: 2023 MTV ilk taksit ödemeleri ne zaman yapılacak, süre ne zaman bitecek?

MTV ödemeleriyle ilgili tarih bilgisi araştırılmaya devam ediyor. Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) üzerinden ödenebilen MTV ödemeleri için ilk taksitler alınmaya başladı. Peki, MTV ödemeleri ne zaman yapılacak, son gün ne zaman?



2023 MTV ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?



MTV ücretleri her yıl olduğu gibi bu yıl da iki taksit şeklinde ödenecek. 2023 yılı için MTV ödeme tarihleri belli oldu.



Buna göre; MTV ödemelerinde ilk taksit Ocak ayında, ikinci taksit ise Temmuz ayında ödenecek. Ocak ayında yapılan ödemeler 1-31 Ocak tarihlerinde, Temmuz ayında yapılacak olan ödemeler 1-31 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilicek.



EN DÜŞÜK MTV TUTARI 219 TL, EN YÜKSEK 101 bin 152 LİRA OLARAK BELİRLENDİ



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MTV'de uygulanacak yeniden değerleme oranını yüzde 50 indirme yetkisini kullanarak yüzde 61,5 uygulanmasına karar verdi.



2023 yılında ödenecek en düşük MTV 219 lira, en yüksek MTV tutarı ise 101 bin 152 lira olarak belirlendi.



Örneğin, taşıt değeri 199 bin 700 lirayı aşan 1 Ocak 2018 ve sonrasında tescil edilen 1400 cc motor silindir hacmine sahip 1-3 yaş otomobil için 4 bin 434 lira MTV ödenecek. Taşıt değeri 199 bin 700 lirayı aşan aynı silindir hacmindeki 4-6 yaş otomobil için ise 3 bin 323 lira vergi uygulanacak.



Öte yandan 1 Ocak 2018'den önce tescil edilen ve 1400 motor silindir hacmindeki 7-11 yaş otomobil için ödenecek MTV tutarı da 1606 lira olarak belirlendi.

MTV ÖDEMELERİ HAKKINDA



MTV ödemeleri, Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinden 02:00 ile 22:00 saatleri arasında anlaşmalı bankalar aracılığı ile yapılabiliyor.



MTV ödemeleri alternatif olarak anlaşmalı bankaların İnternet Bankacılığı, Mobil Bankacılığından yapılabilmektedir. Ayrıca PTT ve Vergi dairesinden de ödeme yapılabiliyor.



Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinden geçmiş dönem borçları da sorgulanabiliyor.