MTV ödemesi için son gün 31 Temmuz (MTV ödeme hesaplaması nasıl yapılır?)

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödemeleri ikinci taksit dönemi 31 Temmuz'da sona erecek.

Gelir İdaresi Başakanlığı'nın (GİB) İnteraktif Vergi Dairesi sistemi üzerinden 2020-MTV hesaplama ve ödeme işlemlerini kısa süre içerisinde gerçekleştirebilirsiniz.

MTV ÖDEME İÇİN SON TARİH NE ZAMAN?



MTV ödemesi için son tarih 31 Temmuz 2020 olacak. Ödemeler idare ve bankalar aracılığıyla tamamlanacak.

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MTV ÖDEME HESAPLAMASI NASIL YAPILIR?

Motorlu Taşıtlar Vergisi’nin hesaplanmasında aracın türü, yaşı ve motor hacmi göz önüne alınıyor. Aracın otomobil, kamyon, kamyonet, minibüs, otobüs, panelvan olmasına göre ödenecek vergi tutarı değişiklik gösteriyor.

MTV, otomobil ve motosikletlerin yaşı ve silindir hacmine göre, otobüslerin yaşı ve oturma kapasitesine göre belirleniyor. Kamyon ve kamyonetlerde ise aracın yaşının yanı sıra azami toplam ağırlığı göz önünde bulundurularak MTV tutarı hesaplanıyor.