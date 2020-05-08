Mücbir sebep döneminde KDV iadesi için beyanname verilecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.



Tebliğle, yeni tip corona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan mücbir sebep döneminde KDV iade uygulamasının işleyişi belirlendi.



Mücbir sebep kapsamında bulunan mükelleflerin ilgili dönemlere ilişkin KDV beyannamelerinin verilme süresi ileri tarihe uzatılırken, mücbir sebep kapsamında olsun veya olmasın, mükelleflerin KDV iade talebinde bulunabilmeleri için söz konusu vergiye ilişkin beyannamelerin verilmesi ve bu beyannamelerde iadesi talep edilen KDV tutarının gösterilmesi gerekiyor.



Mücbir sebep döneminde KDV iade taleplerinin yerine getirilmesinde, KDV beyannamelerinin uzatılan verilme tarihini takip eden aybaşına kadar yapılacak iade taleplerine istinaden "KDV İadesi Risk Analiz" (KDVİRA) sistemi tarafından yapılan sorgulama neticesinde üretilecek "KDV İadesi Kontrol Raporu"nda yer alan sonuçlar bakımından işlem tesis edilecek.



Buna göre, mahsuben ve nakten iade talepleri, KDVİRA sistemi tarafından yapılan sorgulama neticesinde üretilen kontrol raporunda ve vergi dairesince gerçekleştirilen kontroller sonucunda olumsuzluk bulunmadığı tespit edilen tutarlar bakımından genel esaslara göre yerine getirilecek.



KDVİRA sistemi tarafından yapılan sorgulama neticesinde üretilen kontrol raporunda ve vergi dairesince gerçekleştirilen kontroller sonucunda, belirtilen sebep dışındaki tespit edilen olumsuzluklara isabet eden iade talebi genel hükümler çerçevesinde değerlendirilecek.



Diğer taraftan KDV beyannamelerinin uzayan verilme tarihinin dolmasını müteakip bu düzenlemelerden yararlanılan iade taleplerine ilişkin olarak KDVİRA sistemi tarafından yeniden sorgulama yapılarak rapor üretilecek ve mükelleflerin mücbir sebep kapsamındaki dönemlere ilişkin nakden ve mahsuben iade talepleri bu raporlar dikkate alınarak vergi dairelerince genel hükümler çerçevesinde sonuçlandırılacak.

VİDEO: AVM KLİMALARINA VİRÜS ÖNLEMİ