Muhtaç asker ailesi yardım programı aylık ödeme miktarları artırıldı

Bakan Selçuk, her iki yardım programı için de 24-28 Nisan 2020 döneminde ödeme yapılacağını kaydetti.



Selçuk programların içeriğine ilişkin bilgi de paylaştı:

“Muhtaç Asker Ailelerine Yönelik Yardım Programından askere gitmiş veya gidecek olan kişinin, yoksulluk riski ile karşı karşıya bulunan, eşi, anne veya babası faydalanıyor.



Muhtaç Asker Çocuklarına Yönelik Yardım Programından da askere gitmiş veya gidecek olan kişinin, ihtiyaç sahibi olduğu belirlenen, 18 yaşından küçük çocukları yararlanıyor” dedi.