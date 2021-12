MÜSİAD İklim Manifestosunu açıklayacak

MÜSİAD'dan yapılan açıklamaya göre, dernek, 2015’ten bu yana her 2 yılda bir düzenleNEN MÜSİAD Vizyoner etkinliklerinde 4 ana konudan biri olan "İklimi Fark Et" başlığında açıklanacak İklim Manifestosu, "Sürdürülebilir Yenilenebilir Enerji", "Yeşil Yakıt Projeksiyonu", "Karbon Salımı Düşük Ya da Sıfır Enerji Üretimi", "Döngüsel Ekonomi", "Enerjinin Dijitalleşmesi ve "Paris İklim Anlaşması İçin Sanayi Dönüşümüne Uygun Politikalar" başlıklarından oluşuyor.



Açıklamada görüşlerine yer verilen MÜSİAD Visyoner’21 İcra Kurulu Başkanı Erkan Gül, zirvede "İklimi Fark Et" başlığıyla daha güçlü ve sürdürülebilir bir ekonomi için sürdürülebilir ve yenilenebilir enerji dönüşümünün önemine dikkat çekileceğini belirtti.



İklim krizi ile mücadele kapsamında imzalanan Paris İklim Anlaşması'ın iş dünyası kadar MÜSİAD'a da büyük sorumluluklar yüklediğini ifade ederek, şunları kaydetti:



"MÜSİAD olarak sorumluluklarımızın farkındayız. Sürdürülebilir ve yenilenebilir enerji dönüşümlerini hedefimize alarak manifestomuzun altına imzamızı attık. Teşkilatımız bünyesinde bulunan Enerji ve Çevre Sektörü Kurulumuz ve saygın akademisyenlerimizden oluşan Danışma Kurulumuz çalışmalarını tamamladı. ‘İklimi Fark Et’ başlığında yapacağımız çalıştayımızdan çıkan önergeler de manifestomuzu güçlendirecek."



"AB Yeşil Mutabakat süreci sorumluluklar ve zorluklar getiriyor"



MÜSİAD Enerji ve Çevre Sektör Kurulu Başkanı Altuğ Karataş ise, MÜSİAD Vizyoner'21 aracılığıyla iş dünyasının tüm aktörlerine küresel ısınmanın en büyük nedeni olan enerji ve çevre sorunlarının ortadan kaldırılmasına yönelik gelecek projeksiyonu sunacaklarını belirterek, "Zirvede, iklim krizine karşı başta KOBİ'lerimiz olmak üzere iş dünyasına kılavuzluk edeceğiz. Türkiye ekonomisinin lokomotifi olan KOBİ'leri bünyesinde barındıran bir dernek olarak kendimizi sorumlu hissederek iş dünyasını iklim krizine karşı topyekun mücadeleye davet edeceğiz." ifadelerini kullandı.