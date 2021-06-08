Müsilaj mücadelesi: Marmara'daki balıkçılara ne kadar destek ödenecek?

Ayşe Çınar / Ntv.com.tr

Yaklaşık yedi aydır Marmara Denizi'nde büyük bir çevre sorununa dönüşen müsilaj (deniz salyası) için ilk adım atıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, müsilaja karşı yapılacak adımları anlatan acil eylem planını pazar günü açıkladı.

Müsilajdan maddi olarak en çok etkilenen şüphesiz balıkçılar oldu. Bu yılki balık sezonu boyunca deniz salyasının tüm Marmara'da etkili olması balıkçıların avlanmasını engellediği gibi salyanın yapışkan yapısı nedeniyle teknelerinin motorlarının da bozulmasına neden oldu.

Dün NTV yayınında açıklamalarda bulunan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Marmara'da deniz salyasından etkilenen küçük balıkçılara desteğin artırılacağını belirtti. Peki, balıkçılara ne kadar destek verilecek?

Su Ürünleri Kooperatifleri Merkez Birliği (SÜRKOOP) Genel Başkanı Ramazan Özkaya'nın Ntv.com.tr'ye yaptığı açıklamalara göre balıkçılara verilecek destek ücretleri şöyle:

o5 metre ve altı boyundaki teknelere, daha önce 750 TL veriliyordu, müsilaj nedeniyle bu destek 2 bin TL’ye çıkartıldı

o5-8 metre boyundaki teknelere daha önce 1.000 TL ödeniyordu, müsilaj nedeniyle bu destek 2 bin 500 TL'ye çıkartıldı



o8-10 metre boyundaki teknelere daha önce bin 350 TL veriliyordu müsilaj nedeniyle bu destek 2 bin 700 TL'ye çıkartıldı



o10-12 metre boyundaki teknelere daha önce hiç destek verilmiyordu, müsilaj nedeniyle bu yıl 2 bin 900 lira destek verilecek

"BALIKÇILARIN ZARARLARI ÇOK DAHA FAZLA"

Balıkçılara verileceği açıklanan destekleri değerlendiren Ramazan Özkaya, müsilajla mücadele edilirken balıkçıların unutulmadığı için memnun olduklarını ancak verilecek ücretlerin beklediklerinden çok daha az olduğunu, balıkçıların zararını karşılamayacağını söyledi.

Özkaya, "Bu verilecek destek bir kez için yeterli olacak ancak bu bizim beklediğimiz, düşündüğümüz destek değil. Balıkçılar Kasım-Aralık ayından beri denize çıkamadı. Mağdur olan onlar. Zararları çok fazla" dedi.

Müsilaja karşı yapılan eylem planındaki diğer maddeleri de inceleyen Özkaya, "Eylem planında balıkçıları ilgilendiren diğer bir madde deniz koruma alanları. Buna göre Marmara Denizi’ne kıyısı olan şehirlerde koruma alanlarının genişletilmesi düşünülüyor. Koruma alanları belirlenen yerlerde balıkçılık da olmayacak. Koruma alanları olmalı evet ama zaten avlanamayan balıkçılar burada da zarar görecek. Ancak henüz koruma alanlarıyla ilgili net bir açıklama yapılmadı. Ne boyutta olacağını bilmiyoruz" açıklamasında bulundu.

ayse.cinar@ntv.com.tr

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DENİZ SALYASI BİR SAATTE LİMANI BÖYLE KAPLADI