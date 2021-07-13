Müsilaja karşı çözüm çalışmaları desteklenecek

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Müsilajla etkin mücadelemiz devam ediyor" notuyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, TÜBİTAK'ın "Müsilaj Araştırmaları Çağrısı"nı duyurdu.

Paylaşımında, "Pek çok disiplini bir araya getirecek çalışmaların destekleneceği 'Müsilaj Araştırmaları Çağrısı' kapsamında müsilaja karşı aktif çözümler üretecek proje sahiplerini bekliyoruz" ifadesini kullanan Varank, çağrının ayrıntılarının yer aldığı infografiğe de yer verdi.



Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, son dönemde Marmara ve Kuzey Ege'de deniz ekosistemi için önemli bir tehdit haline gelen, yarattığı olumsuz ekolojik, ekonomik, sosyal ve halk sağlığı etkileri sebebiyle müsilajın oluşumu, izlenmesi, önlenmesi, bertarafı, değerlendirilmesi ve müdahale yöntemleri konularında sürdürülebilir çözümler sunacak çalışmaların desteklenmesi için TÜBİTAK tarafından "Müsilaj Araştırmaları Çağrısı"na çıkılmasına karar verildi.



Çağrı kapsamında; Müsilajın Biyoçeşitliliğe Etkilerinin Araştırılması ve Restorasyon Çalışmaları, Müsilajın Oluşum Mekanizmalarının Ortaya Çıkarılması/Müsilajı Tetikleyen Faktörlerin Açığa Çıkarılması, Denizel Ortama Girecek Kirletici Miktarının Azaltılması ve İzleme ve Takip Sistemlerinin Oluşturulması, Müsilajın Mekanik/Biyoteknolojik Yöntemlerle Bertarafı ve Değerlendirilmesi, Müsilajın Halk Sağlığına Etkileri, Müsilajın Sosyoekonomik Etkilerinin Analizi başlıklı proje önerileri bekleniyor.



26 TEMMUZ'A KADAR BAŞVURULABİLECEK



Üniversiteler, araştırma merkezleri ve özel kuruluşlarca sunulacak projeler, üst limiti 300 bin lira ve süresi en fazla 9 ay olmak üzere desteklenecek.



İki hafta boyunca başvuruya açık olacak çağrıya 26 Temmuz'a kadar müracaat edilebilecek. Çağrı sonuçları 9 Ağustos'ta açıklanacak.



Gerçekleştirilecek araştırmalar, deniz bilimleri ve mühendisliği alanlarının yanı sıra bütünsel bakış açısıyla çevre, su bilimleri, inşaat, ziraat, geomatik, kontrol ve otomasyon, yazılım ve kimya mühendislikleri, şehir ve bölge planlama ile kimya, biyoloji, biyoteknoloji, sosyoloji, ekonomi, halk sağlığı gibi birçok disiplini bir araya getirmesi açısından önem taşıyor.

