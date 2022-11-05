Musk Twitter'ın zararını açıkladı

Dünyanın en zengin insanı Elon Musk, Twitter'ın gelirinde büyük düşüş yaşandığını söyledi.

New York'ta katıldığı yatırımcılar etkinliğinde konuşan Musk, düşüşe ilişkin reklamverenlere baskı yapan aktvist grupları suçladı.

Twitter'ın el değiştirmesinden sonra sosyal medya platformunda yaşanacak değişiklikler merak konusu oldu. Birçok uluslarası şirket, süreci takip edeceklerini ve Twitter'daki reklam harcamalarını askıya alacaklarını duyurdu.

DÜŞÜŞ SATIN ALMADAN ÖNCE BAŞLADI

Musk'a göre, bunda aktivist grupların reklamverenlere yaptığı baskı etkili oldu. Ancak reklam analizi platformu MediaRadar'a göre, Twitter'ın geliri, devir işleminden önce düşüşe geçmişti.



"İŞLEYİŞTE DEĞİŞİKLİK YAPMADIK"

Musk, sosyal medya platformunun işleyişinde bir değişiklik yapmadıklarını belirtti. Reklamverenlerin harcama yapmayı kesmesinin doğru olmadığını aktaran Musk, aktivistleri Amerika'da ifade özgürlüğünü yok etmeye çalışmakla suçladı.

"ZORLU BİR SÜREÇTEN GEÇECEĞİZ"

Dünyanın en zengin insanı, Twitter'da işten çıkarmalara da başladı. Çok sayıda çalışana bilgilendirme maili gitti. Mailde "Şirketin sağlıklı bir şekilde ilerlemesi için zorlu bir süreçten geçeceğiz" denildi.



İşten çıkarmaların pazarlamadan mühendislik bölümlerine kadar birçok departmanı kapsadığı belirtildi.

OFİSLER GEÇİCİ OLARAK KAPATILDI



Çalışanların şirket içi sistemlere erişimi durduruldu. Şirket ofisleri geçici olarak kapatıldı.



"YÜZDE 50 FAZLA TAZMİNAT VERDİK"

Birçok kişi ihbar süresi öncesinde çıkarıldığı için toplu dava açarken Musk, çıkarılanlara üç aylık kıdem tazminatı verildiğini; bunun gereken yüzde 50 fazla olduğunu savundu.



Twitter'ın devir sürecinde, Amerikan basınında Elon Musk'ın, çalışanların neredeyse yarısını işten çıkaracağı öne sürülmüştü.

