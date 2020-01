Mustafa Koç, ölümünün 4'üncü yıldönümünde mezarı başında anıldı

Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki aile kabristanında yapılan anmaya aile üyeleri, Vehbi Koç Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Semahat Arsel, Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer M. Koç, Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, Mustafa Koç'un annesi Çiğdem Simavi, eşi Caroline Koç, kızları Esra ve Aylin Koç ve İnan Kıraç'ın yanı sıra aile dostları, eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar çok sayıda iş insanı ve Koç Holding çalışanları katıldı.

Emniyet güçlerinin tören alanı ve kabristan çevresinde yoğun güvenlik önlemi aldığı anmada Kur'an-ı Kerim okundu.

"SONSUZA DEK YAŞAYACAK"



Ardından Koç Holding CEO'su Levent Çakıroğlu, bir konuşma yaptı. Çakıroğlu, "4 yıl geçmesine rağmen, Mustafa beyin zamansız kaybının acısı hiç azalmadı. Mustafa bey bizlere ve tüm çevresine inanç aşılayan, güç, güven ve ilham veren vizyon sahibi bir liderdi.

Aramızdan erken ayrılışının üzüntüsünü her geçen gün derinden hissettiğimiz Mustafa V. Koç’u saygı, sevgi ve özlemle anıyoruz. pic.twitter.com/TYnTVI7csA — Koç Holding (@kocholding) January 21, 2020

Neye el attıysa büyük bir tutkuyla ve başarıyla yaptı. Kendisiyle tanışma şansı bulan herkesin sadece saygısını değil, aynı zamanda sevgisini de kazandı. Alçak gönüllüydü, tertemiz bir kalbi vardı, vicdan sahibiydi, dürüst ve samimiydi.

Kendisini rahmetle yad ettiğimiz her an onu bu güzel özellikleri ile hatırlıyoruz.



İsmi, hayatına dokunduğu her insanda, topluluğumuzun tarihinde ve geleceğinde ancak hepsinden de önemlisi kalplerimizde sonsuza dek yaşayacak. Kendisini sevgi, saygı, rahmet ve büyük bir özlemle anıyoruz. Törenimize katıldığınız için topluluğumuz adına şükranlarımızı sunuyorum" dedi.