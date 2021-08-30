Müteahhitler, 2 Eylül'de inşaatları durduruyor

Başta çimento olmak üzere inşaat girdilerindeki fiyat artışları, Türkiye'de bir ilke yol açtı. Fiyat artışlarından şikayetçi olan inşaat müteahhitleri iş bırakma kararı aldı.

NTV Haber 30.08.2021 - 11:09

Müteahhitler, 2 Eylül'de inşaatları durduruyor

İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu (İMKON) öncülüğünde gerçekleştirilen Türkiye İnşaat Sektörü İstişare Toplantısı'nda, inşaatların 2 Eylül Perşembe günü durdurulması kararı çıktı.

Kararı açıklayan İMKON Genel Başkanı Tahir Tellioğlu, çimento sektörünün, tüm girişimlere rağmen fahiş zam yapmaya devam ettiğini söyledi.

TÜRKÇİMENTO ile Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası (ÇEİS) ise, çimento fiyatlarına ilişkin medyada çıkan haberler üzerine ortak açıklama yaptı.

Fiyatlarda yüzde 200 gibi olağandışı bir artış yapıldığı iddialarının gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

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