Müteahhitlerin boykotu bugün sona eriyor

Müteahhitlerin, çimento fiyatlarındaki artışa tepki göstermek için başlattığı iş durdurma eylemi, bugün saat 17'de sona erecek.

NTV Haber - Anadolu Ajansı 24.09.2021 - 11:49

Müteahhitlerin boykotu bugün sona eriyor

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"Boykot kararı tüm müteahhitleri kapsamıyor" (Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı Erdal Eren, NTV'de yanıtladı)

Müteahhitlerden boykot kararı: İnşaatlar 24 Eylül'e kadar durduruldu

Müteahhitlerden boykot kararı: İnşaatlar 24 Eylül'e kadar durduruldu

İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu'ndan (İMKON) yapılan açıklamaya göre, 9 Eylül'de başlatılan iş bırakma eyleminin başarıya ulaştığı belirtildi.

İnşaatların makul maliyetlerle bir an önce üretime geçmesi gerektiği vurgulanan açıklamada, "aksi durumda konut fiyatları ve kira artışlarının önüne geçilemeyecektir" ifadesi yer aldı.

Açıklamada, "Fahiş fiyat artışları sayın Cumhurbaşkanı'nın günlük siyasi açıklamalarında yer bulmuştur. Sayın Cumhurbaşkanımızın fahiş fiyat artışlarıyla ilgili başlattığı takip sürecini ve önleyici tüm tedbirleri destekliyoruz" denildi.

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