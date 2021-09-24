Müteahhitlerin boykotu bugün sona eriyor

İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu'ndan (İMKON) yapılan açıklamaya göre, 9 Eylül'de başlatılan iş bırakma eyleminin başarıya ulaştığı belirtildi.

İnşaatların makul maliyetlerle bir an önce üretime geçmesi gerektiği vurgulanan açıklamada, "aksi durumda konut fiyatları ve kira artışlarının önüne geçilemeyecektir" ifadesi yer aldı.

Açıklamada, "Fahiş fiyat artışları sayın Cumhurbaşkanı'nın günlük siyasi açıklamalarında yer bulmuştur. Sayın Cumhurbaşkanımızın fahiş fiyat artışlarıyla ilgili başlattığı takip sürecini ve önleyici tüm tedbirleri destekliyoruz" denildi.