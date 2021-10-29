Müteahhitlerin tapu oyunu! Konut alırken dikkat

Edirne’de bir müteahhit satış sözleşmesiyle sattığı daireleri başka bir müteahhide de tapu devriyle sattı. Daireleri satılan alan müteahhit de daireleri başka vatandaşlara sattı.



İddialara göre, Şükrüpaşa Mahallesi’nde müteahhit U.A. inşaat halindeki binasını gösterip ‘satış sözleşmesi’ karşılığında toplamda 164 bin lira alarak bu binadan 6 daireyi Hüseyin E., Adnan Ö., Mehmet Ç., Mehmet U., Murat Y. ve Hasan B.’ye sattı.



Firma sahibi U.A. ilerleyen zamanda aynı daireleri başka bir müteahhit olan A.B.’ye de tapu devri yaparak sattı. Daireleri satın alan A.B. de bu daireleri başka vatandaşlara sattı.



BAŞKALARINA DA SATILDI



Aylar geçtikçe dairelerinin teslim edilmediğini gören vatandaşlar, kendi imkanlarıyla yaptıkları araştırmalar neticesinde aynı dairelerin başkalarına da satıldığını öğrenince şüpheliler hakkında Edirne Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Bahse konu suç dosyası hakkında Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan soruşturma tamamlandı. Binanın sahibi U.A. ile binayı satın alan müteahhit A.B. hakkında ‘iştirak halinde tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı’ suçundan iddianame hazırlandı.



Hazırlanan iddianamede şüpheliler hakkında daha önceden de Edirne Ağır Ceza Mahkemeleri nezdinde yargılamaların yapıldığı ve mahkumiyet kararlarının çıktığı belirtildi.

İSTENEN CEZA



Avans ödemesi yapılan dairelerin şüpheli U.A. tarafından diğer şüpheli A.B.’ye satılması ve tapu devri yapılmasının muvazaalı (Dolandırma amaçlı danışıklık) işlem olarak değerlendirilmesi talebinde bulunuldu.



Savcı, en başından beri fikir ve eylem birliği dahilinde nitelikli dolandırıcılık işleme kastı ile hareket ettiklerini belirttiği iki şüphelinin ayrı ayrı 6’şar defa olmak üzere cezalandırılmalarını istedi.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİLER



Şüpheliler hakkında hazırlanan iddianamenin Edirne 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmesinin ardından şüphelilerin yargılanmalarına başlandı. Binayı sonradan satın alan ve dosya kapsamında tutuksuz yargılanan müteahhit A.B. binayı iki parça halinde satın aldığında binanın inşaat halinde olduğunu söyledi. Mağdurlar ile diğer şüpheli arasındaki para alışverişini bilmediğini söyleyen A.B. suçlamaları kabul etmediğini ifade etti.

MAĞDUR VATANDAŞA MAHKEME TEHDİDİ



Duruşmaya katılan mağdurlardan Hüseyin E. de firma ile daire satış sözleşmesi imzalayıp 17 bin lira ödeme yaptığını söyledi. Hüseyin E. ilerleyen dönemlerde firma yetkilileri ile yaptığı görüşmelere rağmen hem dairesinin hem de parasının iade edilmediğini anlattı. Duruşmaya katılan mağdurlardan biri olan Mehmet U. da anlaştığı daire için firma yetkililerine 50 bin lira ödeme yaptığını söyledi. İlerleyen dönemlerde dairesi teslim edilmediği için şüpheli U.A. ve aile bireyleriyle görüştüğünü ifade eden mağdur Mehmet U. kendisine ‘mahkeme süreci başlatmazsan mağduriyetini gidermeye çalışırız, eğer mahkemeye gidersen oradan çıkacak karara göre işlemlere devam ederiz’ denildiğini iddia etti.



Uzmanlar konut alım satımında satış sözleşmesinin ardından tapu dairesinde devir yapılmadan ödeme yapılmaması konusunda uyarıyor.