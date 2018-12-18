Yerli üretimi ve yerli markaları destekleyen n11.com, Yerli Malı Haftası’nı coşkuyla karşılıyor. Her sene aralık ayında kutlanan Yerli Malı Haftası Türk markalı ürünlerin kullanımı konusunda farkındalığı artırırken tüketicilerle yerli ürünleri de bir araya getiriyor.



Alışverişlerinde yerli malını tercih edenler giyimden elektroniğe, spordan market ürünlerine pek çok farklı kategoride ürünler için n11.com’a geliyor. 12-18 Aralık Yerli Malı Haftası kapsamında n11.com bünyesinde bulunan birçok yerli marka alışverişseverlerle buluşuyor.



Giyim&Ayakkabı kategorisinde Koton, Kiğılı, Dufy ve Damat marka ürünleri, televizyon ve beyaz eşya ürünlerinde en çok tercih edilen Türk markaları arasında yer alan Arçelik ve Vestel marka ürünleri, Teknoloji kategorisinde Casper, General Mobile ve Vestel ürünleri ve Spor&Outdoor kategorisinde Greyder ve Kinetix markalarının ürünleri ve buzdolaplarını ve kilerlerini yerli malı ürünlerle donatmak isteyenler için market ürünleri kategorisinde Eti, Torku, Sütaş, Uludağ, Doğuş, Avilo ve Kızılay ürünleri de n11.com’da satışa sunuluyor.