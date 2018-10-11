Türkiye’nin en büyük KOBİ e-ticaret platformu n11.com, bünyesindeki 100 bini aşkın iş ortağını enflasyonla mücadeleye çağırdı.
Milli dayanışma kapsamında ürünlerinde ek yüzde 10 ve üzeri indirim yapmanın yanı sıra firmasını 'Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı' kapsamında oluşturulan web sitesine kaydeden KOBİ'leri platformunda öne çıkaracağını belirten n11.com, ilgili şirketlerin ürünlerinin listelemelerinde de öncelik sağlayacak ve bu ürünlere trafik yönlendirmede kullanılacak reklam paketlerinde indirim sağlayacağını belirtti.