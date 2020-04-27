N11'den “E-Ticaret olarak KOBİ’lerin Yanındayız” dayanışma kampanyasına tam destek

N11, koronavirüs pandemisinin KOBİ'lerin ticaret faaliyetleri üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak ve e-ticaretin imkanlarından en etkin şekilde faydalanmalarını mümkün kılmak amacıyla Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan tarafından duyurulan "E-Ticaret Olarak KOBİ'lerin Yanındayız" dayanışma kampanyasının ilk destekçilerinden biri oldu.

ntv.com.tr 27.04.2020 - 15:28

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N11,180 bini aşkın kayıtlı iş ortağının işlerini sorunsuz sürdürebilmesi için birçok önlemi kısa sürede hayata geçirdi. 

Bu önlemler kapsamında N11;

- Yıllardır 7 gün olan ödeme vadesini 11 Nisan-11 Haziran 2020 tarihleri arasında geçerli olmak üzere 3 güne indirdi.

- Dijitalleşme yolunda iş ortaklarına rehberlik etmeye devam etmek için online eğitim sayısını artırdı, önümüzdeki süreçte çeşitli konularda vermek üzere toplam 250 canlı eğitim planladı. 

- Üyelere özel olarak geliştirilen mağaza destek platformu magazadestek.n11.com, gündemin ihtiyaçlarına göre zenginleştirildi.

N11, KOBİ'lerin iş yükünü azaltmak için sunulan, n11 faturam ve n11 mağazam gibi birçok ürün ve e-ticaret çözümüne özel indirimler ve kampanyalar düzenlenerek, iş ortaklarının yanında olmaya ve onları desteklemeye devam edeceğini de "Birlikte Güçlüyüz, Beraber Başaracağız" sloganıyla duyurdu.

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