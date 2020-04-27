N11'den “E-Ticaret olarak KOBİ’lerin Yanındayız” dayanışma kampanyasına tam destek

N11,180 bini aşkın kayıtlı iş ortağının işlerini sorunsuz sürdürebilmesi için birçok önlemi kısa sürede hayata geçirdi.

Bu önlemler kapsamında N11;

- Yıllardır 7 gün olan ödeme vadesini 11 Nisan-11 Haziran 2020 tarihleri arasında geçerli olmak üzere 3 güne indirdi.



- Dijitalleşme yolunda iş ortaklarına rehberlik etmeye devam etmek için online eğitim sayısını artırdı, önümüzdeki süreçte çeşitli konularda vermek üzere toplam 250 canlı eğitim planladı.



- Üyelere özel olarak geliştirilen mağaza destek platformu magazadestek.n11.com, gündemin ihtiyaçlarına göre zenginleştirildi.



N11, KOBİ'lerin iş yükünü azaltmak için sunulan, n11 faturam ve n11 mağazam gibi birçok ürün ve e-ticaret çözümüne özel indirimler ve kampanyalar düzenlenerek, iş ortaklarının yanında olmaya ve onları desteklemeye devam edeceğini de "Birlikte Güçlüyüz, Beraber Başaracağız" sloganıyla duyurdu.

