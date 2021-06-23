Nakdi ücret desteği ne zaman sona eriyor? (Nakdi ücret desteği uzatıldı mı?)

Corona virüs pandemisi süresince ücretsiz izne ayrılan çalışanlar için ödenen nakdi ücret desteği 30 Haziran'da sona eriyor. 1 Temmuz itibariyle de corona virüs kısıtlamaları kapsamında alınan kısıtlamalar kaldırılıyor. Peki nakdi ücret desteği ödemeleri uzatılacak mı?

23.06.2021 - 10:22

Nakdi ücret desteği ne zaman sona eriyor? (Nakdi ücret desteği uzatıldı mı?)

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Kimler nakdi ücret desteği alabilecek?

Kabine toplantısı sona erdi | Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sokak kısıtlamaları sona eriyor

Kabine toplantısı sona erdi | Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sokak kısıtlamaları sona eriyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son yapılan Kabine Toplantısı'nın ardından, 1 Temmuz'dan itibariyle tüm sokağa çıkma yasaklarının kaldırıldığını duyurdu. 

Açıklamanın ardından gözler nakdi ücret desteğine çevrildi. 

1 yıldan fazla devam eden nakdi ücret desteği ödemelerinde mayıs ayına ilişkin son ödeme 8 Haziran'da yapıldı. 

Daha önce, "Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında 17 Nisan 2020 tarihinde başlatılan Nakdi Ücret Desteği, Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle 17 Mayıs 2021 tarihinden itibaren 30 Haziran 2021 tarihine daha uzatıldı" açıklaması yapılmıştı. 

Kabine Toplantısı'nda konuya ilişkin açıklama yapılmadı, nakdi ücret desteği ödemelerinin uzayıp uzamayacağı henüz netleşmedi.  

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