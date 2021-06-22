Nakdi ücret desteği ödemeleri ne zaman sona erecek? (Nakdi ücret desteği uzatıldı mı?)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün yapılan Kabine Toplantısı'nın ardından, 1 Temmuz'dan itibariyle tüm sokağa çıkma yasaklarının kaldırıldığını duyurdu.



Açıklamanın ardından gözler nakdi ücret desteğine çevrildi.

1 yıldan fazla devam eden nakdi ücret desteği ödemelerinde mayıs ayına ilişkin son ödeme 8 Haziran'da yapıldı.

Daha önce, "Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında 17 Nisan 2020 tarihinde başlatılan Nakdi Ücret Desteği, Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle 17 Mayıs 2021 tarihinden itibaren 30 Haziran 2021 tarihine daha uzatıldı" açıklaması yapılmıştı.

Dün yapılan Kabine Toplantısı'nda konuya ilişkin açıklama yapılmadı, nakdi ücret desteği ödemelerinin uzayıp uzamayacağı henüz netleşmedi.