"Narenciyede yüzde 80’in üzerinde kayıp var"

Başkan Doğru, konuya ilişkin açıklamasında, geçtiğimiz hafta ülke genelinde yaşanan, mevsim normallerinin üzerindeki hava sıcaklıkları nedeniyle Çukurova’daki narenciye çeşitlerinden erkenci limon, mandalina, portakal ve bazı orta erkenci mandalina çeşitlerinde büyük oranda meyve dökümü yaşandığını bildirdi.



Yaptıkları ilk gözlemlere göre yaklaşık yüzde 80’in üzerinde meyve döküm zararı yaşandığına dikkati çeken Başkan Doğru, “Ova genelinde bölge farkı olmaksızın her yerde zarara yol açan aşırı sıcaklar ve poyraz, narenciye üreticilerimizin henüz sezonun başındayken morallerinin bozulmasına sebep oldu” dedi.



Adana’da ekim alanları her yıl artan narenciyenin bazı çiftçiler için tek geçim kaynağı olduğunu vurgulayan Doğru, “Bu durum çiftçi kadar bölge ve ülke ekonomisine de zarar vermiştir. Ülkemizin yaş sebze ve meyve ihracatında önemli bir yeri olan narenciyedeki bu zarar ihracatımızı da olumsuz etkileyecek, döviz girdimizde azalma yaşatacaktır” diye konuştu.



"SICAK VE POYRAZ AFET SAYILMIYOR"



Narenciye ekim alanlarının büyük bir bölümünün Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) aracılığıyla sigortalı olmasına rağmen, aşırı sıcak ve poyraz zararının kapsam dışı olmasının çiftçileri daha da zorda bıraktığını söyleyen Doğru, şöyle devam etti:



“Geçen hafta TARSİM Genel Müdürümüz Serpil Günal ile yaptığım telefon görüşmesinde; oluşturdukları bilim kurulu aracılığıyla sıcak ve poyraz riskinin de incelenerek çalışma yapacaklarından dolayı memnuniyet duydum ve umarım bu risk de poliçeye eklenerek narenciye üreticilerimizin zararı karşılanır.”



Başkan Mutlu Doğru, sıcak ve poyrazdan zarar gören çiftçilerin büyük gelir kaybına uğrayacakları tahminiyle, bağlı oldukları tarım ve orman müdürlüklerine başvurarak zarar tespit raporu almaları önerisinde bulunarak, “Bu zarar raporlarına göre zararın boyutu daha net ortaya çıkacak ve zirai kredi borçlarının ertelenmesi için gerekli girişimlerde bulunma şansımız olacaktır” bilgisini verdi.