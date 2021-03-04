Nasdaq 100 vadeli endeksi 2 ayın en düşük seviyesini gördü

Nasdaq 100 vadeli endeksi bugün 12511,25 puan ile son 2 ayın en düşük seviyesini gördü. ABD'de uzun vadeli Hazine kağıdı getirisinin yüzde 1,4791'e yükselmesinin hisse senedi piyasaları üzerinde yarattığı baskının bu sabah da devam etmesine bağlı olarak vadeli Dow Jones Sanayi Endeksi 150 puan, yüzde 0,48, S&P 500 vadeli endeksi 26,5 puan, yüzde 0,69 ve Nasdaq 100 vadeli endeksi yüzde 120,50 puan, yüzde 0,95 ekside işlem görüyor.

ABD'de dün açıklanan verilere göre, ülkedeki özel sektör istihdamı, şubatta 117 bin kişi artarak piyasa beklentilerinin altında kalırken, Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) imalat dışı endeksi de şubatta aylık 3,4 puan azalışla 55,3 değerini alarak 9 ayın en düşük seviyesine geriledi.



Söz konusu gelişmelerle dün New York borsasında satıcılı bir seyir izlendi. Dow Jones endeksi yüzde 0,39, S&P 500 endeksi yüzde 1,31 ve Nasdaq endeksi yüzde 2,70 değer kaybetti. Pay piyasalarında tedirginliğe neden olan ABD'nin 10 yıllık tahvil faizleri ise yüzde 1,39'dan yükselişe geçerek tekrar yüzde 1,50 sınırına çıktı.



Avrupa'da da vadeli endeksler düne göre eksideler. FTSE 100 vadeli endeksi 44 puan, yüzde 0,66, FDAX 133 puan, yüzde 0,95 ve Eurostoxx 50 vadeli endeksi 38 puan, yüzde 1,02 puan düştü.