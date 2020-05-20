Nasdaq halka arzı zorlaştırıyor

Nasdaq, ilk halka arzlar (IPO) için yeni kurallar açıklamaya hazırlanıyor.

Aralarında muhasebe standartlarının sıkılaştırılması da bulunan yeni kurallar Çinli şirketlerin borsada listelenmesini daha zor bir hale getirecek.

Yeni kurallara göre aralarında Çin'de bulunan ülkelerin şirketlerin IPO'da 25 milyon dolar ya da alternatif olarak listelenme sonrası piyasa değerinin en az çeyreği kadar sermaye toplamaları gerekecek.

Birçok Çinli şirketin IPO'su bu tutarın altında kalıyor ve hisse senetlerinin küçük bir grup tarafından tutulması dolayısıyla düşük hacimli işlem görüyor.

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