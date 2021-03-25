Naturelgaz halka arz oluyor (Talep toplama işlemleri başladı)

Global Yatırım Holding iştiraki Naturelgaz Genel Müdürü Hasan Tahsin Turan, piyasaların son dönemdeki hareketliliğinin planlarını değiştirmediğini ve bunun her zaman karşılaşılabilen bir süreç olduğunu söyledi.



Son 4 yılda büyüme odaklı önemli adımlar attıklarını aktaran Turan, şöyle konuştu:



"Nihai halka arz oranımız yüzde 30 olacak. Bunun yüzde 60'ını bireysel, yüzde 30'unu kurumsal ve yüzde 10'unu yabancı yatırımcı için ayırdık. Son dönemde bireysel tarafta ciddi bir talep var. Biz de şirketin yatırımcı tabanının genişlemesi ve çok sayıda kişinin hissedarı olmasını hedefledik. Böylece, kurumsal ve bireyseli dengeledik. Planımızdan vazgeçeceğimiz bir durum ve kur riskimiz yok.

Tüm doğalgaz alımlarımızı Türk lirası üzerinden yapıyoruz ve tüm giderlerimiz de aynı şekilde Türk lirası bazlı. Dolayısıyla, kur hareketleri operasyonumuzu etkilemiyor ve bu çok önemli bir artı. Halka arzımıza liderlik eden kurumlar da halka arz piyasasının dinamiklerinin hisse senedi piyasasından farklı olduğunu ve şirkete olan ilginin devam edeceğini söylüyorlar. Bu nedenle planımız çerçevesinde 25-26 Mart'ta talepleri toplayacağız."



HALKA ARZ GELİRİ YENİ YATIRIMLARA VE YURT DIŞI PLANLARINA AYRILACAK



Turan, Naturelgaz'ın taşımalı doğalgaz sektörünün lideri olduğunu ve boru hatlarının ulaşmadığı bölgelerdeki fabrika, işletme, üniversite ve hastaneler gibi birçok yere sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) ve sıkıştırılmış doğalgaz (CNG) taşıdıklarını aktardı.



İlçelere de taşıma yolla gaz götürdüklerini kaydeden Turan, "Bu da Türkiye'de son 4 yıldır yapılıyor ve bu alanda pazar payımız çok yüksek. 51 ilçeye doğalgazı bu şekilde götürüyoruz. Doğalgazı CNG olarak taşıyoruz ve oradaki gaz dağıtım firmasına teslim ediyoruz" diye konuştu.



Turan, Türkiye'de henüz emekleme aşamasında olan fakat büyüme potansiyeli gördükleri diğer iş kolunun ise doğalgazlı araçlara CNG tedariki olduğunu ifade etti.



Doğalgazlı araçların karbon emisyonunun dizel araçlara göre çok daha düşük olması nedeniyle bu alanda büyüme öngördüklerini aktaran Turan, şöyle devam etti:



"Yurt dışında planladığımız projeler var. İlkini Afrika'da yapmayı hedefliyoruz ve elektrik üretimi amaçlı kullanılan dizel jeneratörlere CNG taşımayı planlıyoruz. İş alanlarımız ve planlarımız çerçevesinde, halka arzdan elde edeceğimiz gelirin yüzde 50'sini CNG, LNG ve oto CNG tarafında istasyon, tesis ve taşıma ekipmanı kapasitemizi artırmak için kullanacağız.

Geçen yıl sonunda SOCAR LNG'yi bünyemize kattık. Bu işlemin finansmanından kalan yaklaşık 30 milyon lira borcumuz var ve halka arz gelirimizin yüzde 20'lik kısmıyla bu borcu kapatacağız. Yüzde 20'lik kısmını yurt dışı projemiz için ayırıp, yüzde 10'luk kısmını da işletme sermayemizi güçlendirmek için kullanacağız" diye konuştu.



GAZ TÜKETİMİ VE ABONE SAYISI ARTIYOR



Turan, ilçelere doğalgaz dağıtım ve abone sayıları arttıkça bu alanda ciddi bir hacim oluşmasını beklediklerini anlattı.



Yerli doğalgazın da bu büyümeye katkı sunacağını kaydeden Turan, "Türkiye'de tüketilen gazın yüzde 98,6'sı boru hatlarıyla kullanıcıya ulaştırılıyor. Yüzde 1,4'ü CNG veya LNG taşıma yolla gidiyor ama bu oran artacak.

Avrupa'da veya gelişmiş ülkelerde bu oran yüzde 2-2,5 seviyesinde. Türkiye'de de biz o noktaya geleceğini düşünüyoruz. Oto CNG alanı büyürse, bu artış daha fazla olabilir. Önümüzdeki 3-4 yıllık süreçte oto CNG tarafında da ciddi bir büyüme bekliyoruz" dedi.