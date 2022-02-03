Nebati: Enflasyon nisan ayında zirveyi görecek

SON DAKİKA HABERİ: Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, enflasyonun nisan ayında yüzde 50'nin altında bir zirve göreceğini tahmin ettiklerini söyledi. Nebati, TL'de bundan sonra yeni bir değer kaybı beklemediğini belirtti.

Haberler 03.02.2022 - 09:34 | Son Güncelleme : 03.02.2022 - 09:55

Nebati: Enflasyon nisan ayında zirveyi görecek

İlişkili Haberler

Bakan Nebati: Türk lirası tasarruflarını güçlendirmeye devam edeceğiz (İstanbul'da Ekonomi Toplantısı)

Bakan Nebati: Türk lirası tasarruflarını güçlendirmeye devam edeceğiz (İstanbul'da Ekonomi Toplantısı)

Bakan Nebati'den enflasyon açıklaması: Ocakta pik yapar, Haziran 2023'te tek hane olur

Bakan Nebati'den enflasyon açıklaması: Ocakta pik yapar, Haziran 2023'te tek hane olur

Son dakika haberi! 

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Japon Nikkei ajansına önemli açıklamalar yaptı.

Nebati, enflasyonun nisan ayında yüzde 50'nin altında bir zirve göreceğini tahmin ettiklerini belirtti.

"TL'DE DEĞER KAYBI BEKLEMİYORUM"

TL'de bundan sonra yeni bir değer kaybı beklemediğini kaydeden Nebati, "Kur korumalı mevduat sistemi tanıtıldıktan sonra döviz piyasasına büyük müdahale olmadı, "olduysa da küçük miktarda oldu" dedi.

Nebati, büyümenin yıl sonunda orta vadeli plandaki yüzde 5 tahminine yakın olacağını kaydetti.

KUR KORUMA MEVDUAT 272 MİLYAR LİRAYI AŞTI

Kur korumalı mevduatta son rakamı açıklayan Nebati, "Dün itibarıyla kur korumalı mevduatın büyüklüğü 272 milyar lirayı aştı. Bunun 113 milyar lirası döviz hesaplarından geldi" diye konuştu.

NTVPARA HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...