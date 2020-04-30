Nef dijital satış ofisi açtı

Corona virüs salgınının etkilediği onlarca farklı sektörden biri de gayrimenkul. İnşaat süreçleri hızla devam ediyor olsa da Türkiye’de konut satın alma tercihleriyle birlikte, gayrimenkul firmalarının satış süreçlerinde de önemli değişimler yaşanıyor.

Evden çıkmayan müşterilerine dijital kanallarla ulaşan gayrimenkul şirketleri, onlarca farklı teknolojileri de hayatımıza soktu.



Son 4 yılda 18 projede 6 binin üzerinde konut teslimi gerçekleştiren Nef, koronavirüs salgını boyunca evde kalan müşteriler için “Nef Online” dijital satış ofisini hayata geçirdi ve satış ofisi deneyimini tamamen dijital ortama taşıdı.

GÖRÜNTÜLÜ GÖRÜŞME, SANAL TUR, ÖDEME PLANI SİHİRBAZI, ONLİNE ÖDEME FONKSİYONLARI



Müşterilere sesli ve görüntülü görüşme olanağı sağlayan Nef Online, ayrıca sanal proje turlarıyla satın almak istenen konutta bir tura çıkılmasına da olanak sağlıyor.

Müşteriler Nef Online üzerinden Satış Danışmanları ile görüntülü görüşme yapıp proje hakkındaki tüm detaylara erişebiliyor, videolu anlatımlara projeyi ve daire planlarını inceleyebiliyor ve sanal ortamda gezebiliyor.

Ödeme planı ve satış da tamamen online kanal üzerinden yapılıyor.

ÖZEL TASARLANMIŞ DİJİTAL PLATFORM



Nef İcra Kurulu Üyesi Selçuk Çelik, Nef Online hakkında şunları söyledi;

“Yaklaşık 3 haftadır mevcut müşterilerimizle test ettiğimiz dijital satış ofisimizi tüm ziyaretçilerin kullanımına açtık.

Müşterilerimiz dilerlerse hemen dilerlerse ileri tarihli bir görüşme randevusu oluşturabilirler.

Satış ofislerimize gitmelerine gerek kalmadan, yetkili satış danışmanlarımızla görüntülü görüşme yaparak her türlü detaya ulaşabilir, hatta danışmanlarımızla birebir çalışarak kendilerine özel bir ödeme planı oluşturabilirler.

Müşterilerimiz hiçbir ek uygulama indirmeye gerek duymadan; bilgisayar, tablet ve cep telefonları üzerinden güvenli bir şekilde Nef Online’a erişebilirler.

Son dönemlerde mevcut video konferans uygulamalarında ortaya çıkan güvenlik açıkları ve data kaçakları nedeniyle; hazır bir program kullanmak yerine gerekli güvenlik altyapısını kurarak, tamamen Nef’e özel yazılmış güvenli bir dijital platform hazırladık” dedi.

VİDEO: KONUT SATIŞI VİRÜS DİNLEMEDİ