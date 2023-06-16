Nestle Professional Türkiye'de üst düzey atama

2015 yılında başladığı en son görevinde, Vigano; Küresel Kahve İş Stratejisini oluşturmak için Stratejik İş Birimi ile aktif bir çalışma yürüttü ve Avrupa, Orta Doğu ve Kuzey Afrika Bölgesi İçecek İş Birimi’ni başarıyla yöneterek, dönüştürdü.



Nestle'deki 11 yıllık başarılı kariyerinde Vigano, yüksek büyüme hedeflerini oluşturmak için Bölgesel Kahve Hedef Planı ve Çoklu Kanal stratejisinin yaratılmasında önemli rol oynadı.



B2B müşteri ve kanal odaklı içecek çözüm konseptleri geliştiren, tüketici deneyimini yükselten Lorenzo Vigano; sürdürülebilirlik ve e-ticareti mümkün hale getirerek Nestle Professional İçecekler İş Birimi’ne güçlü katkılar sağladı.



Lorenzo Vigano ayrıca, kapsayıcı ve açık bir kültüre sahip yüksek performanslı bir ekip oluşturarak, Nescafe ve Starbucks için dijital destekli ezber bozan yeni bir iş modelinin tasarlanmasına da katkı sağladı.



Lorenzo Vigano, Mayıs 2023'ten itibaren Nestle Professional Türkiye Genel Müdürü olarak yeni görevine başladı.