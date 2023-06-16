Nestle Professional Türkiye'de üst düzey atama

Nestle'deki kariyerinde çeşitli roller üstlenen Lorenzo Vigano, en son Nestle Professional Avrupa Bölgesi İçecekler Başkanı olarak görev yaptı.
Lorenzo Vigano, bir Hızlı Tüketim Ürünleri şirketinin üst düzey satış ve pazarlama pozisyonlarında geçen 20 yılı aşkın başarılı kariyer yolculuğunun ardından, Nestle Professional Süper Premium İçecekler bölümüne liderlik etmek üzere 2012 yılında Nestle İtalya'ya katıldı.
2013 yılında Nestle Professional İtalya'nın Genel Müdürü olarak görevlendirildi, portföyü şekillendirerek ve organizasyonu odaklayarak, iş birimin dönüşümünü başarıyla yönetti.
2015 yılında başladığı en son görevinde, Vigano; Küresel Kahve İş Stratejisini oluşturmak için Stratejik İş Birimi ile aktif bir çalışma yürüttü ve Avrupa, Orta Doğu ve Kuzey Afrika Bölgesi İçecek İş Birimi’ni başarıyla yöneterek, dönüştürdü.
Nestle'deki 11 yıllık başarılı kariyerinde Vigano, yüksek büyüme hedeflerini oluşturmak için Bölgesel Kahve Hedef Planı ve Çoklu Kanal stratejisinin yaratılmasında önemli rol oynadı.
B2B müşteri ve kanal odaklı içecek çözüm konseptleri geliştiren, tüketici deneyimini yükselten Lorenzo Vigano; sürdürülebilirlik ve e-ticareti mümkün hale getirerek Nestle Professional İçecekler İş Birimi’ne güçlü katkılar sağladı.
Lorenzo Vigano ayrıca, kapsayıcı ve açık bir kültüre sahip yüksek performanslı bir ekip oluşturarak, Nescafe ve Starbucks için dijital destekli ezber bozan yeni bir iş modelinin tasarlanmasına da katkı sağladı.
Lorenzo Vigano, Mayıs 2023'ten itibaren Nestle Professional Türkiye Genel Müdürü olarak yeni görevine başladı.
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