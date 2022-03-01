Netaş, ZTE'nin dünya performans şampiyonu sunucusunu yerlileştirdi

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, İspanya'nın Barselona kentinde düzenlenen GSMA Mobil Dünya Kongresi'ndeki yerli sunucu Netaş'ın tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, son dönemde dünyadaki gelişmelere bakıldığında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çizdiği yerlilik ve millilik vizyonunun ne anlamına geldiğini çok daha iyi anladıklarını söyledi.



2016'da Netaş'ın çoğunluk hissesini aldığında ZTE'ye koydukları şartlardan birinin, Netaş'ın bir Türk firması olarak kalması ve misyonuna yakışır şekilde yerli üretimi desteklemesi olduğunu aktaran Sayan, "Global firmalarla yerli firmalarımızın işbirliğini önemsiyoruz. 5G ve ötesi vizyonumuzda, yerlilik en yüksek oranda olacak. ZTE ve Netaş'ın birlikte yerlilik çalışmalarının daha da artmasını istiyoruz" diye konuştu.



Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu da sunucu tarafında yerliliği sağlamanın çok önemli olduğunu vurgulayarak, "Gelecekteki ihtiyaçlara yönelik şekillenebilecek sunucu ihtiyacını tanımlayabiliyor olmamızın sektörümüz açısından çok büyük bir katma değer olduğuna inanıyorum" ifadesini kullandı.



"YAKIN COĞRAFYANIN DİJİTAL GELECEĞİNE İLHAM OLACAĞIZ"



ZTE Corporation Avrupa ve Amerika Bölgesi Başkanı ve Netaş Yönetim Kurulu Başkanı Aiguang Peng de küresel pazardaki 5G dahil yenilikçi telekomünikasyon teknolojilerindeki üstünlüğüyle ZTE olarak amaçlarının dijital dünyaya ilham vermek olduğunu bildirerek, "Yenilikçi teknolojilere gösterdiği hızlı uyumla Türkiye çok kilit bir pazar. Netaş ise yerelde ve yakın coğrafyadaki telekomünikasyon teknolojilerindeki derin deneyimi ile bizim için çok kıymetli. Bu nedenle Türkiye ve Türkiye'nin yakın coğrafyasının dijital geleceğine ilham olmak istiyoruz" değerlendirmesinde bulundu.



Netaş ile Türkiye telekomünikasyon pazarında da her geçen gün büyümeye devam ettiklerini anlatan Peng, şöyle konuştu:



"Bu süreçte yerlileştirme çalışmalarımıza da ağırlık vermeye başladık. ZTE'nin yenilikçi teknolojilerinin bilgi birikimini Netaş'ın Ar-Ge gücüyle birleştirerek, yerlileştirilen teknolojileri önce Türkiye'nin ihtiyacına sunuyoruz.

Baz istasyonu, son kullanıcı ürünleri (modemler), sabit internet çözümleri FTTx ve yerli sunucu olmak üzere son iki yılda yerli malı sertifikası alan ürün sayımız beşi buldu. Yerlileştirme kapsamında en önemli adımı ise yerli sunucu ile attık ve performansı ile dünya rekoru kıran ZTE'nin sunucusunu Türkiye'de ilk kez yerlileştirdik.

Yakın zamanda bu sayının daha da artacağına inanıyoruz. Farklı ürün çeşitlerinin 'Made in Türkiye' etiketiyle yerlileştirilmesi yoluyla Netaş'ın, Türkiye'nin milli sermayesinin yurt içinde kalmasına sağladığı destek artacak. Sonraki adımda hedefimiz ise söz konusu ürünleri, ZTE'nin geniş uluslararası ağında yer alan ve Netaş'ın bilinirliğinin güçlü olduğu diğer ülkelere ihraç etmek."



"SON KULLANICI CİHAZLARI PAZARINDA AÇIK ARA LİDERİZ"



Netaş Telekom İş Birimi Genel Müdürü Bülent Elönü de Türkiye'nin ilk özel telekom Ar-Ge'sini kurarak telekomünikasyon teknolojilerinde başlattığı "yerlilik" ve "yerlileştirme" hamlesini sürdüren Netaş'ın, çekirdekten operatörlerin omurga şebekelerine, hanelerden iş yerlerinde kadar uçtan uca ülkenin telekomünikasyon altyapısını en modern teknolojilerle dönüştürdüğünü belirtti.



Elönü, operatörlerin omurga şebekelerinde yer almaya başladıklarını, 5G testlerine devam ettiklerini vurgulayarak, dünyada ticari olarak kurulan ilk 120 kanal optik iletim (DWDM) sistemlerinden birini Türkiye'de kurduklarını söyledi.



Bu sayede 2028'e kadar, yılda yüzde 11,3 büyümeyle 19 milyar dolar pazar hacmine ulaşması beklenen DWDM sistemleri konusunda küresel öncü olduklarını dile getiren Elönü, "Türkiye'nin en büyük IPTV altyapı dönüşümünü ZTE ile gerçekleştiriyoruz. Türkiye'nin en büyük sabit şebekesini sanallaştırırken, mobil şebeke sanallaştırma işine de başlıyoruz. 2021 yılı sonu itibarıyla son kullanıcı cihazları pazarında açık ara lider olduk, Türkiye’yi WiFi6 ile tanıştırdık, şimdi yerlileştiriyoruz" diye konuştu.

