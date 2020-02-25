Nevruz Bayramı turizmi Corona virüsüne takıldı

Corona virüs salgını dünyayı etkilemeye devam ediyor. Virüsün hızla yayıldığı ülkelerden biri de İran. Türkiye, önlem olarak komşusu İran'la sınırını kapattı. Önceki gün İran'la kara yolu ve hava yolu teması kesilirken dün de tren seferleri durduruldu. Bu sürecin İran ve Türkiye arasında turizmde sezonun en yüksek olduğu 'Nevruz Bayramı' öncesine denk gelmesi turizmcileri kara kara düşündürüyor. Komşu ülke olarak Türkiye'yi en çok ziyaret eden turistler sıralamasında her zaman ilk 5'te bulunan İranlılara kapanan kapıların Nevruz döneminde özellikle Van civarı, Antalya, İstanbul ile kayak bölgelerini etkilemesi bekleniyor.



Milliyet gazetesinden Duygu Erdoğan’ın haberine göre, özellikle Van'da İranlı turistlerin yoğun ziyareti öncesi paket turlar oluşturan, hizmet satın alan acentelere dün itibariyle iptal talepleri gelmeye başladı.



KİŞİ BAŞI 1500 DOLAR



İran'da 21 Mart - 1 Nisan arası kutlanan Nevruz Bayramı, mart ayı süresince İran'dan Türkiye'ye olan turizm talebini artırıyor, bölge otelleri yüzde 100 doluluğa ulaşıyordu. Aynı zamanda bölge esnafı da turizm pastasından önemli bir pay alıyordu. Nevruz Bayramı süresince 200 bini aşkın İranlı Türkiye'ye geliyor, en az 1 hafta kalan İranlı turistlerin kişi başı harcaması 1.500 doları aşıyordu. İranlı turistler bu dönemde yoğun alışverişleriyle de dikkat çekiyordu.



Van Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva, başta bölge turizmi olmak üzere genel Türkiye turizminin Nevruz süresince oluşacak turizm hareketinden mahrum kalacağına dikkat çekti.



ESNAFIN UMUDUYDU



Takva, kapıların kapatılmasının kalıcı bir çözüm oluşturmayacağını kaydederken, şunları söyledi:



"İranlılar elbette başka ülkeler üzerinden de geçiş yapıyorlar. Yapmamız gereken, virüsün tespitine yönelik altyapı çalışmalarını geliştirmektir. Íran pazarına yönelik 2011'de başlatılan büyük çalışmalarla bölgenin önemli çekim merkezi olduk. Bu yıl çığ felaketi, deprem derken esnafın da umudu Nevruz'du. Van'ın 12 bin yatak kapasitesi var. 2019'u yüzde 85, Nevruz'u yüzde yüz dolulukla kapatmış, bu yıl daha büyük hedeflerimiz vardı. Ne yazık ki bölge turizmine çok büyük oranda etkisi olacak."



GEÇEN YIL 2 MİLYON İRANLI TURİST



2019 yılı turist sayılarına göre, 2.1 milyon Iran vatandaşı Türkiye'yi ziyaret etti. 2020'ye de yüksek başlayan İranlı turist sayısının gelecek aylarda gözle görülür bir düşüş göstermesi bekleniyor.



Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Doğu Anadolu Bölge Temsil Kurulu Başkanı Cevdet Özgökçe, dün itibariyle İranlı turistlerin iptal taleplerini iletmeye başladıklarını söyledi. İran'dan gelecek turistler için aylar önce paketler oluşturarak; konaklama, uçak, yeme içme hizmeti satın aldıklarını hatırlatan Özgökçe, şu açıklamayı yaptı:



"Elbette ticaret her zaman olur, önemli olan insan sağlığı. Bu süreci minimum zarar ile atlatmaya odaklandık. Uçuş hizmetleri, konaklama, yeme içme hizmeti satın aldığımız iş ortaklarımızla görüşmelere başlıyoruz. Üyelerimizden dönüşler alıyoruz. Ciddi anlamda zararımız olacak ama konukların kesintisiz iadelerini yapacağız."



KAYAK OTELLERİ ETKİLENİYOR



İranlı turistler hem Nevruz, hem de yakınlık nedeniyle Türkiye'nin pek çok ilinde turizm hareketi oluşturuyor. Bunlar arasında kayak otelleri de pay alıyor. Palandöken ve Erciyes'i de sıkça tercih eden İranli turistlerin, bölge konaklamalarına olan olumlu etkisinin bu yıl görülmeyeceği belirtiliyor.



Polat Erzurum Resort Otel Genel Müdürü Bora Kanber, martta Nevruz dolayısıyla gelen İranlı turistlerin mutlaka Palandöken'e de giriş yaptığını belirtirken, sınırların kapanmasıyla kayak otellerinin de etkileneceğini dile getirdi. Kanber, "Örneğin yılbaşı süresinde pek çok İranli konuk ağırladık. Ancak şimdi olumsuz etkisi başlayacaktır. Nevruz'da gelişler iyi bir pazar oluşturuyordu. Kış bitince futbol kamplarına odaklanmaya devam edeceğiz" dedi.



Kayseri Erciyes A.Ş. Başkanı Murat Cahid Cingi, bölgede Kayseri ve Erciyes turizminin artırılmasına yönelik çok önemli çalışmalar yaptıklarını hatırlatırken, kapıların kapanmasıyla orta vadede olumsuz etkiler görülebileceğini söyledi. Cingi. "Öncelikle insan hayatından daha değerli hiçbir şey olamaz. Bu farkındalıkla hareket ediliyor. Turizm açısından bakacak olursak; uzun süredir bölgedeki çalışmalar meyvelerini vermeye başlamış, Erciyes paketleri her geçen gün daha çok satılıyordu. Ancak ne yazık ki olumsuz etkilerini göreceğiz" dedi.



EYLEM PLANI BEKLENİYOR

Türkiye Otelciler Birliği (TŪROB) Başkanı Müberra Eresin, virüs salgınının konaklama sektörü üzerindeki negatif etkilerinin arttığını söyledi.



İran girişlerinin kapatılmasıyla özellikle durgun kış sezonunun bitişi olarak beklenen Nevruz dönemi turizm hareketlerini de durduracağını kaydeden Eresin, "Avrupa ülkelerinde de çıkmış olması bizim Çin'den doğan açığı Avrupalı turistle kapatabilme çabalarımızı da gittikçe zorlaştırıyor. Uluslararası Hava taşımacılığı Birliği (IATA), dünya havacılığında ilk etapta 29 milyar dolar gelir kaybı ve çok sayıda sefer iptali meydana geldiğini açıkladı. Bu etkiler büyümeden ve geri dönülmez hale gelmeden sektör için acil eylem plani hazırlanmalı diye düşünüyoruz. Biz de en kısa süre içinde ilgili bakanlıklarla bir araya geleceğiz" diye konuştu.

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