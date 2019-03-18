Bu yıl İran'da 21 Mart-1 Nisan tarihleri arasında kutlanan Nevruz Bayramı tatilini Türkiye'de geçirmek isteyen İranlı turistlerin tercihi yine Antalya oluyor. Geçen yıl Antalya'nın 64 bin İranlı turisti ağırladığı hatırlatan TerraCity Alışveriş Merkezi Müdürü Gözde Hoşten, bereket ve yenilikle özdeş Nevruz döneminde İranlı turistlerin daha çok alışveriş yaptığına da dikkat çekiyor.

Bu yıl İran'da Nevruz Bayramı 21 Mart-1 Nisan tarihleri arasında kutlanıyor. Bu 13 günlük süreyi Türkiye'de değerlendirmek isteyen İranlı turistlerin tercihi Antalya oluyor. Kültür ve Turizm bakanlığı verilerine göre 2018 yılında 64 bin İran vatandaşı Antalya'yı ziyaret etti. Bu rakamın yaklaşık 33 bini Nevruz Bayramı dönemindeki Mart ayında geldi. İranlı turistlerin hem coğrafi ve kültürel yakınlık hem de Türk misafirliği nedeniyle ülkemizi tercih ettiklerini söyleyen TerraCity Alışveriş Merkezi Müdürü Gözde Hoşten, bu ziyaretlerin perakende sektörüne de önemli katkısı olduğuna değiniyor.

EN SEVDİKLERİ GİYİM MARKALARI

Perakende sektörü İranlı turistlerin döviz bırakmasından memnun.

İranlı turistlerin Türk markalarını tanıdıklarını ve sevdiklerini belirten TerraCity Alışveriş Merkezi Müdürü Gözde Hoşten, şunları söylüyor: "Hizmet sektöründeki kaliteli yaklaşımımız ve Türk markalarının güçlü algısı nedeniyle İranlı turistler alışverişte de ülkemizi tercih ediyor. LCW, Koton, DeFacto, Zara İranlı misafirlerimizin en çok tercih ettiği markalar arasında yer alıyor. Geçen yıl Nevruz döneminde TerraCity'i ziyaret eden İranlı misafirlerimizin sayısı 20 binin üzerindeydi. Aynı dönemde AVM giriş sayımız diğer aylara göre yüzde 20-25 oranında artış gösterdi. Bu yılda şehrimize gelecek İranlı turistlerin üçte ikisinin TerraCity'i ziyaret etmesini bekliyoruz."

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