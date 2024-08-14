New York Borsası ABD'de iyi gelen enflasyon verilerinin ardından yükselişle açıldı

Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,09 artarak 39.800,59 puana çıktı. S&P 500 endeksi yüzde 0,15 artışla 5.442,36 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,23 kazançla 17.227,64 puana tırmandı.



ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), temmuzda aylık bazda yüzde 0,2 ile beklentilere paralel, yıllık bazda ise yüzde 2,9 ile tahminlerin altında arttı. Art arda dördüncü ayda yavaşlamaya devam eden yıllık enflasyon, Mart 2021'den bu yana en düşük seviyesini kaydetti.



Değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek TÜFE de temmuzda aylık yüzde 0,2 ve yıllık 3,2 ile beklentiler dahilinde arttı. Çekirdek enflasyon yıllık bazda Nisan 2021'den bu yana en düşük seviyesini gördü.



Analistler, enflasyon verilerinin Fed'in faiz indirimlerine eylül ayında başlayabileceğine dair beklentileri güçlendirdiğini belirtti.



Söz konusu verilerin ardından para piyasalarındaki fiyatlarda, Fed'in eylülde politika faizini yüzde 60,5 ihtimalle 25 baz puan ve yüzde 39,5 ihtimalle 50 baz puan indireceği öngörüldü.



Fed'in eylülde faiz indirimlerine başlayabileceğine dair beklentilerin kuvvetlenmesiyle ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3,83 seviyesine geriledi.



Dolar endeksi de verilerin ardından Türkiye saatiyle 16.45 itibarıyla yüzde 0,18 azalışla 102,19 seviyesine gerilerken, euro/dolar paritesi yüzde 0,42 artışla 1,104 seviyesine tırmandı. Dolar/yen paritesi de yüzde 0,12 artışla 146,99 seviyesine çıktı.



Kurumsal tarafta ise Google'ın ana şirketi Alphabet'in hisseleri, ABD yargısının Google'ın arama motoru olarak yasa dışı tekel oluşturduğuna hükmetmesinin ardından ABD Adalet Bakanlığının teknoloji devinin bölünmesini değerlendirdiğine dair haberlerin ardından yüzde 2'nin üzerinde değer kaybetti.