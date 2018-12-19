New York borsasının kapanışında, Dow Jones Endeksi yüzde 1,49 düşüşle 23.323,66 puana, Standard&Poor's (S&P) 500 Endeksi yüzde 1,54 kayıpla 2.506,96 puana ve Nasdaq Teknoloji Endeksi yüzde 2,17 azalışla 6.636,83 puana geriledi.
Bu sonuçlarla, yıllık kayıplarını artıran endeksler, yeniden geçen yılın ekim-kasım aylarından bu yana en düşük seviyelerine geriledi.
Endekslerin yönü üzerinde, Fed’in politika faizini yüzde 2,25-2,50 aralığına yükseltmesi ile faiz artırımlarına gelecek sene devam etmeyi planladığını açıklaması etkili oldu.
New York borsası "Fed" sonrası sert geriledi
Anadolu AjansıEkonomi
New York borsasında endeksler, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz artışıyla biten toplantısının ardından sert değer kaybetti.
New York borsasının kapanışında, Dow Jones Endeksi yüzde 1,49 düşüşle 23.323,66 puana, Standard&Poor's (S&P) 500 Endeksi yüzde 1,54 kayıpla 2.506,96 puana ve Nasdaq Teknoloji Endeksi yüzde 2,17 azalışla 6.636,83 puana geriledi.