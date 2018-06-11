New York borsası, haftanın ilk işlem gününü yükselişle tamamladı.
Dow Jones Sanayi Endeksi 5,78 puan (yüzde 0,02) artışla 25.322,31 puandan, Standard & Poor's 500 Endeksi 2,97 puan (yüzde 0,11) yükselişle 2.782,00 puandan kapandı.
Nasdaq Teknoloji Endeksi de 14,72 puan (yüzde 0,19) değer kazanarak 7.659,93 puana çıktı.
New York borsası yükselişle kapandı
Anadolu AjansıEkonomi
New York borsası, haftanın ilk işlem gününü yükselişle tamamladı.
New York borsası, haftanın ilk işlem gününü yükselişle tamamladı.