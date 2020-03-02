Nike Avrupa’daki genel merkezini corona virus nedeniyle kapattı

ABD merkezli spor giyim firması Nike 80 ülkeden yaklaşık 2 bin çalışanın istihdam edildiği Hollanda’da bulunan Avrupa Genel Merkezi’ni corona virüs nedeniyle bugün ve yarın kapatma kararı aldı.

Hilversum kentinde bulunan şirketteki bir çalışanda corona virus tespit edilmesinin ardından Nike’ın Avrupa Genel merkezi’nin iki boyunca dezenfekte edileceği bildirildi.



Hollanda Sağlık Bakanlığı yetkilileri 28 Şubat’tan itibaren ülkeden 10 corona virus vakasının tespit edildiğini açıklamıştı.





Nike'ın Avrupa Genel Merkezi'nde dezenfekte çalışmalrı başladı.

AVRUPA'DA VAKA SAYISI ARTIYOR



Covid-19 bulaşmış kişilerin sayısı Avrupa'da artmaya devam ediyor.



Son verilere göre Covid-19 bulaşan kişi sayısı Almanya'da 150, Fransa'da 100, İspanya’da 74, İngiltere'de 36, İsveç’te 22, Avusturya’da 14, Hollanda'da 10, Yunanistan'da 7'ye çıktı.



Belçika'da da ikinci virüs vakası tespit edildi.



Paris’teki tarihi Louvre Müzesi corona virüs nedeniyle kapılarını ziyaretçilere kapattı.



Çekya'da ilk corona virüs vakasına rastlandığı duyuruldu.



İngiltere'de 13 corona virüs vakası daha görüldü. Bu rakam doğrultusunda ise İngiltere'de 36 kişi corona virüsü ile savaşıyor.



DEV FUARLAR İPTAL EDİLDİ



Öte yandan, Almanya'nın Köln kentinde 1 Mart'ta açılması planlanan alanının en büyüğü olan Uluslararası Hırdavat Fuarı (Eisenwarenmesse),dünyanın en büyük cep telefonu fuarı olan ve Barcelona'da düzenlenen Mobil Dünya Kongresi (MWC) 2020 ve İsviçre'nin Cenevre kentinde her yıl düzenlenen Uluslararası Buluşlar Fuarı'nın corona virüsü salgını nedeniyle iptal edildiği duyurulmuştu.



Benzer şekilde İtalya'da 21-26 Nisan tarihinde gerçekleşecek olan Mobilya Fuarı da ileri bir tarihe ertelendi.



Bununla birlikte, son model araçların kamuoyu önüne çıktığı global vitrin konumundaki Cenevre Otomobil Fuarı corona virüs nedeniyle iptal edildi. Fuarın iptal edilmesi üzerine dünyanın önde gelen otomobil üreticileri lansmanlarını dijital ortama taşıma kararı aldı.

CORONA VİRÜS KORKUSU MÜZE KAPATTIRDI