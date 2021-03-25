Nike ve HM, Çin'de boykot ediliyor

Sincan'da Müslüman Uygurlara yönelik insan hakları ihlalleri iddialarından dolayı endişeli olduklarını bildiren Nike ve H&M, Çin'de büyük tepkiyle karşılaştı. Birçok Çinli sosyal medyada iki şirketin boykot edilmesi çağrısı yaparken bazı e-ticaret siteleri de H&M'in ürünlerini platformlarından kaldırdı.

İki şirket, yaptıkları açıklamada Uygurların Sincan'da pamuk toplamaya zorlandığı yönündeki haberlerden endişe duyduklarını ve bölgeden hammadde almaya son vereceklerini duyurmuştu.

Bilgisayar korsanları, Burberry, Adidas, Nike ve New Balance gibi ünlü markaların da tıpkı H&M gibi Sincan'da yetiştirilen pamuğu satın almayı bırakacağını açıklamasının ardından söz konusu firmaları hedef aldı.

Çin Komünist Partisi'ne bağlı Komünist Gençlik Birliği, sosyal medya platformu Weibo'da iki şirkete ateş püskürerek "Sincan pamuğunu boykot etmek için söylenti yayarken bir yandan da Çin'de para kazanmak mı istiyorlar? Rüyalarında görürler" ifadelerini kullandı.



"Sincan pamuğunu destekliyorum" etiketi, Weibo'da yaklaşık 2,2 milyon görüntülemeyle trend topic oldu.

Avrupa Birliği, pazartesi günü 30 yıl aradan sonra Çin'e yaptırım kararı almıştı. Birlik, Sincan'daki ihlallerle suçlanan 4 üst düzey Çinli yetkili hakkında yaptırım kararı alındığını duyurmuştu.