Nisan ayı aile destek ödemeleri ne zaman, zam yapılacak mı? (2023 aile destek ödemeleri tarihi)

Nisan ayı aile destek ödemeleri için tarih araştırmaları başladı. Geçtiğimiz ay 9 Mart'ta hesaplara yatırılan destek ödemelerinin, bu ay hangi tarihlerde yapılacağı merak ediliyor. Peki, nisan ayı aile destek ödemeleri ne zaman, zam yapılacak mı?

NİSAN AYI AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE ZAMAN?



Geçtiğimiz ay Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın açıklaması ardından Aile Destek Programı kapsamında mart ayı ödemeleri 9 Mart'ta yapılmaya başlamıştı.



Nisan ayı aile destek ödemelerinin de önümüzdeki haftadan itibaren hesaplara yatırılması bekleniyor.

