Nisan ayı enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak? (2023 TÜİK nisan ayı TÜFE kararı)

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan nisan ayı enflasyon verileri için geri sayım başladı. Hem kira fiyatlarına hem de market alışverişinde etiket fiyatlarına etki eden enflasyon verilerinin nisan ayında ne yönde olacağı sorgulanıyor. Peki, nisan ayı enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak?



NİSAN ENFLASYONU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından, nisan ayı enflasyon verilerinin açıklanacağı tarih merak ediliyor. Her ay başında açıklanan enflasyon oranları için tarih belli oldu.



Buna göre; Nisan ayı enflasyon verileri 3 Mayıs 2023 Çarşamba günü (yarın) saat 10.00'da açıklanacak.

ENFLASYON BEKLENTİ ANKETİ AÇIKLANDI



Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, nisan ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 2,65 artmasını bekliyor.



AA Finans'ın, TÜİK tarafından 3 Mayıs Çarşamba günü açıklanacak nisan ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 16 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.



Ankete göre, ekonomistlerin nisan ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2,65 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin nisan ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 1,9 ve en yüksek yüzde 3,5 aralığında yer aldı.



Ekonomistlerin nisan ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 2,65) göre bir önceki ay yüzde 50,51 olan yıllık enflasyonun yüzde 44,06'ya gerileyeceği hesaplanıyor.



Öte yandan, ekonomistlerin 2023 sonu enflasyon beklentisi nisanda yüzde 49,56'dan 46,26'ya geriledi.



Tüketici Fiyat Endeksi, martta bir önceki aya göre yüzde 2,29 artış göstermişti.