Nisan ayı evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? (2023 evde bakım maaşı ödeme tarihleri)

Her ay belirli tarihlerde hesaplara yatırılan evde bakım maaşı ödemelerinin, nisan ayında ne zaman hesaplara yatırılacağı merak ediliyor. Bakan Yanık, nisan ayı evde bakım maaşı ödemeleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Peki, evde bakım maaşı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak?
NİSAN AYI EVDE BAKIM MAAŞI ÖDEMELERİ YATTI MI?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, bakıma ihtiyacı olan ağır engelli vatandaşlar ve ailelerine yönelik 2 milyar 432 milyon TL 'Evde Bakım Yardımı'nın hesaplara yatırılmaya başlandığını açıkladı.
Buna göre; Nisan ayı evde bakım maaşı ödemeleri, ihtiyaç sahibi kişilerin hesaplarına yatırılmaya başladı.
BAKAN YANIK'TAN ÖDEMELERLE İLGİLİ AÇIKLAMA
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 'Evde Bakım Yardımı' ödemelerine ilişkin yazılı açıklama yaptı.
Bakan Yanık, 2006 yılında başlatılan 'Evde Bakım Yardımı' ile bakıma ihtiyaç duyan ağır engelli yakını olan ve bakımını üstlendiği için çalışamayan vatandaşların desteklendiğini belirtti.
Yanık, 2023 ocak-temmuz dönemi için 'Evde Bakım Yardımı'nın 3 bin 336 TL'den 4 bin 336 TL'ye çıkarıldığını belirterek, "Bakıma ihtiyacı olan engelli vatandaşlar ve aileleri için bu ay toplam 2 milyar 432 milyon TL 'Evde Bakım Yardımı'nı hesaplara yatırmaya başladık.
Bu ay 568 bin vatandaşımız 'Evde Bakım Yardımı'ndan yararlanıyor" ifadelerini kullandı.