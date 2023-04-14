Nisan ayı evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? (2023 evde bakım maaşı ödeme tarihleri)

Her ay belirli tarihlerde hesaplara yatırılan evde bakım maaşı ödemelerinin, nisan ayında ne zaman hesaplara yatırılacağı merak ediliyor. Bakan Yanık, nisan ayı evde bakım maaşı ödemeleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Peki, evde bakım maaşı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak?

NİSAN AYI EVDE BAKIM MAAŞI ÖDEMELERİ YATTI MI?



Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, bakıma ihtiyacı olan ağır engelli vatandaşlar ve ailelerine yönelik 2 milyar 432 milyon TL 'Evde Bakım Yardımı'nın hesaplara yatırılmaya başlandığını açıkladı.

Buna göre; Nisan ayı evde bakım maaşı ödemeleri, ihtiyaç sahibi kişilerin hesaplarına yatırılmaya başladı.