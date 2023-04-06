Nisan ayı Merkez Bankası faiz kararı ne zaman? (2023 TCMB PPK faiz kararı toplantısı)

Merkez Bankası faiz kararı toplantısı için tarih araştırmaları sürmeye devam ediyor. Nisan ayında TCMB tarafından gerçekleştirilecek Para Politikası Kurulu toplantısının ardından, nisan ayı faiz kararı belli olacak. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?



MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN?



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantı takvimi belli oldu.



Buna göre; Nisan ayı Merkez Bankası faiz kararı 27 Nisan 2023 Perşembe günü saat 14.00’te açıklanacak.

MART AYI FAİZ KARARI NE YÖNDE OLMUŞTU?



Merkez Bankası, politika faizini değiştirmeyerek yüzde 8,5'te tuttu.



Merkez Bankası'nın karar metninde, depremin kısa vadede ekonomik aktiviteyi etkileyeceği ancak orta vadede kalıcı bir etki yaratmayacağı belirtildi.