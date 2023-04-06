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Nisan ayı Merkez Bankası faiz kararı ne zaman? (2023 TCMB PPK faiz kararı toplantısı)

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) nisan ayı faiz kararı toplantısı için tarihler araştırılmaya başladı. Döviz ve emtia yatırımcıları, Merkez Bankası'nın nisan ayı Para Politikası Kurulu toplantısında alacağı faiz kararını merak ediyor. Peki, nisan ayı Merkez Bankası faiz kararı ne zaman?

Nisan ayı Merkez Bankası faiz kararı ne zaman? (2023 TCMB PPK faiz kararı toplantısı)

faiz kararı toplantısı için tarih araştırmaları sürmeye devam ediyor. Nisan ayında tarafından gerçekleştirilecek Politikası Kurulu toplantısının ardından, nisan ayı faiz kararı belli olacak. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?

MERKEZ BANKASI KARARI NE ZAMAN?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantı takvimi belli oldu.

Buna göre; Nisan ayı Merkez Bankası faiz kararı 27 Nisan 2023 Perşembe günü saat 14.00’te açıklanacak.

Nisan ayı Merkez Bankası faiz kararı ne zaman? (2023 TCMB PPK faiz kararı toplantısı) - 1

MART AYI FAİZ KARARI NE YÖNDE OLMUŞTU?

Merkez Bankası, politika faizini değiştirmeyerek yüzde 8,5'te tuttu.

Merkez Bankası'nın karar metninde, depremin kısa vadede ekonomik aktiviteyi etkileyeceği ancak orta vadede kalıcı bir etki yaratmayacağı belirtildi.

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