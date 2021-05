Nişantaşı’nda Geleceğin Lüksünü Sağlıkla Buluşturan Evler

4 ila 8 metre arasında değişen tavan yüksekliği olan evlerde daire büyüklüğünde geniş teraslarda isteyenler havuzuna girebilecek, dileyenler şömine ateşi eşliğinde eşsiz Boğaz, koru ve Nişantaşı manzarasının tadını doyasıya çıkarabilecek. Bölgede Bahçe Villa ile Teras Villa konseptlerinin de bir ilk olarak tasarlandığı ve her detayın titizlikle düşünüldüğü proje, Nişantaşı’nda ‘Geleceğin Lüksünü’ yeniden tanımlıyor.



Nişantaşı için ön talep toplamaya başladıklarını söyleyen DAP Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz, “Nişantaşı Osmanlı’dan bugüne önce saray eşrafının, sonrasında Avrupa’yla iş yapan tüccarların, daha sonra da Türkiye’nin dünyaya açılan yüzü olarak sanatın, modanın, lüksün merkezi konumunda olmuştur.” dedi.



AMERİKAN HASTANESİ VE IHLAMUR KASRI’NA KOMŞU



Dap Yapı Nişantaşı Koru projesini günümüzde önemi herkes tarafından çok daha iyi anlaşılan sağlık konusunu işin merkezinde tutarak geliştirdi. ‘Sağlıklı Ev’ konseptindeki Nişantaşı projesi; başta Amerikan Hastanesi olmak üzere Nişantaşı ve çevresindeki 100’e yakın hastane ve poliklinik, muayenehanelerle birlikte 500’e yakın sağlık birimiyle adeta sağlığın da tam merkezinde.



NİŞANTAŞI’NIN EN BÜYÜK YEŞİL ALANI



Nişantaşı’nın toplam yeşil alanından daha büyük olan ve sağlık kurulunun önerilerini esas alarak tasarlanan projedeki 60 bin metrekarelik koru alanı, kentin kalbinde olsa da yeşillikler içinde bambaşka bir atmosfer oluşturuyor. İçinde gezilebilen bahçeleri ve 100 bin metrekare göz teması kurulabilecek doğa manzarasıyla tam bir koru yaşamı sunuyor.



SAĞLIKLI EVLERLE KORONANIN YAŞAM AŞISINI YAPTIK



Bütün dünyayı etkisi altına alan Covid-19 sürecini, gayrimenkul sektörü açısından deprem gibi bir mihenk taşı olarak gördüklerine dikkat çeken Yılmaz “Nasıl deprem öncesi ve sonrası vardı, artık Covid öncesi ve sonrası olacak. 58 bin 300 Çekmeköy, 18 bin 300 kişide Nişantaşı için hedef kitlenin fikrini alıp sağlık kurulunu oluşturduk ve sağlık kurulunun da görüşlerini alarak insanların nasıl yaşaması gerektiğini sorarak tasarladık, düşündük ve ardından dünyada bir ilk olan Sağlıklı Evler konseptimizi geliştirdik” dedi. Nişantaşı projesini de bu konsept çerçevesinde şekillendirdiklerini belirten Ziya Yılmaz sağlıklı ev kriterlerini ise şöyle sıraladı:



1- Birincisi yüksek katlı olmayacak. İhtiyaç duyulduğu anda yürüyecek çıkılabilecek yükseklikteki evlere sağlıklı ev diyoruz.



2- İkincisi balkon, teras ve bahçe… Sağlıklı evler bahçe yoksa teras, teras da veremiyorsanız kesinlikle geniş balkona sahip olmalı. Nişantaşı projemizi, tamamen bir ‘villa bahçe’ ve kişiye özel detayların düşünüldüğü ‘lüks tekne’ mantığıyla tasarladık.



3- Üçüncüsü ise orman, koru ve yeşil alan … Yapılan çalışmalar gösteriyor yeşillikler içinde yapılan spor aktiviteleri kronik hastalıklara da iyi geliyor. Biz bu anlamda tamamen ‘orman içi’ mantığıyla Nişantaşı’nın en yeşil projesini hayata geçiriyoruz.



4- Dördüncüsü ise havalandırma sistemi… Bu açıdan bakıldığında ‘Sağlıklı Ev’ dediğinizde, her dairenin havalandırma sisteminin korona sürecindeki sağlık kriterlerine uygun olarak tasarlanması ve kesinlikle birbirinden ‘bağımsız’ olması ve doğal havalandırma olması gerekiyor.



5- Beşinci ve son kriter ise en son deprem yönetmeliğine göre inşa ediliyor olması…



LÜKS TEKNE MANTIĞIYLA, KİŞİYE ÖZEL ÇÖZÜMLER



Nişantaşı projesindeki üniteler, tamamen lüks tekne mantığıyla malzemelerin birbiriyle uyumlu olduğu, yaşam alanlarının en verimli şekilde kullanıldığı, kalitenin ve konforun maksimumda olduğu şekilde dizayn edildi. Projede bağımsız bölüm sayısı da az tutuldu. Kat yüksekliği 5 ila 10 kat arasında sınırlandırıldı. Konutlardaki tavan yüksekliği ise minimum 4 metre olarak planlandı. Bu sayede yüksek tavanlı, ferah ve insanın içini açan yaşam alanları tasarlandı.



NİŞANTAŞINDA BİR İLK BAHÇE VİLLA KONSEPTİ



Konut ve yaşam alanı anlamında Nişantaşı’nda, olmayan bir lüksü getiren Dap Yapı, bahçe villa konseptinide Nişantaşı’nda bir ilk olarak sunacak. İster binadan isterseniz bahçeden evinize gireceğiniz, çocuklarınızın bahçede oynarken sizin havuzda vakit geçireceğiniz, doğayı ve lüksü villa konforunda, Nişantaşı’nda yaşanacak evler.



DAİRE BÜYÜKLÜĞÜNDE TERASLAR



Projede doğanın ‘iyileştirme’ gücünün ön plana çıkarıldığı Dap Yapı Nişantaşı Koru projesinde temiz hava ve bol oksijen; daire büyüklüğünde olan villa konseptindeki teraslar, salonlar, yatak odaları ve mutfaklardan evinizin içine dolacak. Başta Ihlamur Kasrı olmak üzere komşusu olduğunuz 60 bin metrekare alana sahip adeta küçük bir orman olan koru alanından gelen bol oksijen sayesinde, şehrin merkezinde olmanıza rağmen, kendinizi ormanda yaşıyormuş gibi zinde hissedeceksiniz.



Yerine göre salonunuzdan terasınıza geçip, misafirlerinizle keyifli koru ve Boğaz manzarasına karşı keyifli sohbetler edebilir, yerine göre de yatak odanızdan terasınızdaki havuza geçip güne spor yaparak başlayabilirsiniz. Mutfaklardan hem salonlara hem de teraslara ulaşılmasıyla adeta bir teknede yaşar gibi Nişantaşı’nın kalbinde her detayı özenle düşünülmüş, özel lüks konseptini Nişantaşı’nda hayata geçiriliyor.



Dap Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz: “Sayısız kitap, film ve belgesele konu olan Nişantaşı’na layık, sadece Türkiye’de değil dünyada da parmakla gösterilecek bir proje geliştiriyoruz. DAP Yapı’nın yenilikçi vizyonuyla Emlak Konut güvencesinin birleşimi olan bu proje; iki kıtayı birbirine bağlayan dünya başkenti İstanbul’umuzun gözbebeği Nişantaşı’nda, 50 yıl sonra bile değerine değer katacak bir eser olacak.” dedi.



CITY’S’E 300 METRE, ABDİ İPEKÇİ’YE 650 METRE



Uluslararası gayrimenkul firması Cushman&Wakefield’in 65 ülkenin 330 alışveriş caddesini sıraladığı araştırmada ilk 10’da yer alan Nişantaşı Abdi İpekçi Caddesi, San Francisco'daki Union Square ve New York’taki 5. Cadde’yle aynı kategoride yer alıyor. Lüks markaların Türkiye’deki bir numaralı adresi olan Abdi İpekçi Caddesi’ne 650 metre; yani yaklaşık 5 dakika yürüme mesafesinde bulunan DAP Yapı Nişantaşı Koru projesi, City’s Alışveriş Merkezi’ne de 300 metre yakınlıkta... Bu anlamda Hermes, Louis Vuitton, Prada ve Gucci gibi lüksün zirvesindeki markalara da deyim yerindeyse “kapı komşusu’ konumunda…



NİŞANTAŞI’NA DÜNYA BİRİNCİLİĞİ GETİRECEĞİZ



Bilindiği gibi DAP Yapı, Avrupa'nın en prestijli gayrimenkul ödülleri arasında gösterilen European Property Awards tarafından bugüne kadar 8 farklı projeyle 41 ödül almayı başaran ve Türk gayrimenkul sektörünün bayrağını yurtdışında da gururla dalgalandıran bir firma...



Yurtdışında aldıkları ödüllere Nişantaşı ile bir yenisini daha ekleyeceklerini söyleyen Ziya Yılmaz, “İlk günden beri, yatırım yaptığımız bölgelere değer katma vizyonuyla hareket eden bir geliştirici olarak, örnek projeler geliştirdik. Yaptığımız iş aslında küçük kum tanelerinden büyük sanat eserleri yapmak… Bu doğrultuda proje geliştirdiğimiz bölgelerin karakteristiğine uygun, yenilikçi projelere imza atıyoruz. Nişantaşı projesiyle de bu anlamda mimarisi ve konsepti ile dünya birinciliği elde edeceğimize yürekten inanıyorum. İnsanların yaşarken mutlu olacakları, nesilden nesile miras olarak bırakılan, yıllar boyunca değerini koruyacak bir eser olarak görüyorum” ifadelerini kullandı.



BİR NUMARALI ÖNCELİĞİMİZ HALA DEPREM



Türkiye’nin deprem kuşağında bir ülke olduğuna dikkat çeken Ziya Yılmaz, “DAP Yapı’nın bundan önce hayata geçirdiği tüm projelerde olduğu gibi Nişantaşı’nda da bir numaralı önceliğimiz deprem güvenliği” ifadelerini kullandı. Bu anlamda Nişantaşı’ndaki mevcut konut stokunun ortalama yaşının 50 ila 60 yıl arasında değiştiğine dikkat çeken Ziya Yılmaz, ”Depremden korunmanın bir numaralı koşulu, en son güncellenen deprem yönetmeliklerine uygun güvenli binalarda yaşamak. Nişantaşı projemizde, çevre dostu ve Nişantaşı dokusuna yaraşır, deprem güvenlikli yapılar geliştiriyoruz. Özetle; malzeme, statik ve çözüm anlamında depreme karşı dünyanın en son teknolojilerini kullanarak geliştirdiğimiz bir proje” şeklinde konuştu.



SHUTTLE ve CONCIERGE HİZMETİ DE OLACAK



Prada, Gucci, Hermes ve Louis Vuitton gibi lüks marka ve restoranlara kapı komşusu olsa da projede özel shuttle hizmeti de sunulacak. Ayrıca Nişantaşı için bile lüks olan ama DAP Yapı Nişantaşı Koru projesinde standart olan geniş kapalı otopark imkanı ve birden çok kapalı otopark girişi, Nişantaşı’nda trafiğe girmemenize fırsat sağlıyor.