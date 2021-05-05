Nissan, Daimler hisselerini 1,4 milyar dolara sattı

Japonya merkezli otomobil üreticisi Nissan, Mercedes markasının üreticisi Daimler’de bulunan yüzde 1,54’lük hissesini sattığını duyurdu.

Satıştan 1,4 milyar dolar gelir elde ettiğini belirten Nissan, hisselerin tamamını elinden çıkardığını bildirdi.

AFP’nin haberinde Japon otomobil üreticisinin, satıştan elde ettiği gelirle kaçak durumunda olan eski üst yöneticisi Carlos Ghosn'un ayrılışının yol açtığı itibar hasarını yeniden karlı hale getirmeye çalıştığı bildirildi.

Nissan, Daimler'deki yüzde 1,54 hissesinin elden çıkarması sonrası sağlanan gelirin kendisine "elektrikli araçlara yönelmeyi teşvik edecek yatırımlar da dahil olmak üzere ticari rekabet gücünü daha da güçlendirmesine ve artırmasına" izin vereceğini söyledi.

'İŞBİRLİĞİMİZ DEVAM EDİYOR'

Daimler ile endüstriyel işbirliğinin değişmediğini belirten şirket, "İki grup çeşitli alanlarda işbirliği yapmaya devam ediyor" açıklamasında bulundu.

Nissan, Mart ayına kadarki mali yıl için 530 milyar yen (4.8 milyar dolar) net zarar tahmin ettiğini açıklarken Renault ve Mitsubishi ile ortaklığını sürdüren şirket, önümüzdeki hafta yıllık bilançosunu açıklayacağını bildirdi.

2020 yılını 10 milyar dolar zarar ve 4,5 milyar dolar net borç ile kapatan Fransız otomobil üreticisi Renault da, borçlarının bir kısmını ödemek için Mercedes markasının üreticisi Daimler’de bulunan hisselerinin yüzde 1,54’ünü 1,5 milyar dolar bedelle sattığını açıklamıştı.