Nitelikli yatırımcı olma kriteri değişti. 10 kat arttı 10 milyon liraya yükseldi

Nitelikli yatırımcı sayılmanın şartları güncellendi. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), profesyonel müşteri ve / veya nitelikli yatırımcı sayılmak için gereken finansal varlık ve işlem hacmi limitlerini artırdı.

Buna göre yatırım kuruluşlarına ilişkin düzenlemelerde yer alan talebe dayalı olarak profesyonel müşteri ve / veya nitelikli yatırımcı kabul edilecekler için aranan ve 1 milyon TL olan finansal varlıklar toplamı tutarı 10 milyon TL, 500 bin TL olan işlem hacmi tutarı ise 5 milyon TL olarak güncellendi.

Açıklamada yeni limitlerin ilk defa bu statüye girecekler için geçerli olacağı vurgulandı. Önceden bu statüyü kazanmış olanların ise haklarının korunacağı belirtildi.