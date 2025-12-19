Nitelikli yatırımcı olma kriteri değişti. 10 kat arttı 10 milyon liraya yükseldi

19.12.2025 21:12

Son Güncelleme: 19.12.2025 21:17

NTV

NTV - Haber Merkezi

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) nitelikli yatırımcı şartlarını güncelledi. Buna göre nitelikli yatırımcılar için 1 milyon TL olan finansal varlıklar toplamı tutarı 10 milyon TL'ye yükseltildi.

Nitelikli yatırımcı sayılmanın şartları güncellendi. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), profesyonel müşteri ve / veya nitelikli yatırımcı sayılmak için gereken finansal varlık ve işlem hacmi limitlerini artırdı.

 

Buna göre yatırım kuruluşlarına ilişkin düzenlemelerde yer alan talebe dayalı olarak profesyonel müşteri ve / veya nitelikli yatırımcı kabul edilecekler için aranan ve 1 milyon TL olan finansal varlıklar toplamı tutarı 10 milyon TL, 500 bin TL olan işlem hacmi tutarı ise 5 milyon TL olarak güncellendi.

 

Açıklamada yeni limitlerin ilk defa bu statüye girecekler için geçerli olacağı vurgulandı. Önceden bu statüyü kazanmış olanların ise haklarının korunacağı belirtildi. 

