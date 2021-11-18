Nobel ödüllü ekonomist Krugman'dan Türkiye yorumu

Nobel ödüllü, ABD'li ekonomi profesörü Paul Krugman, Türkiye Kalite Derneği’nin (KalDer) düzenlediği 30. Kalite Kongresi'nde Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Krugman, Türkiye'nin dünyada olan biten gelişmelerin etkisinde kaldığını ve klasik bir gelişen piyasa krizi yaşadığını söyledi.

Dünya genelinde yaşanan süreci değerlendirerek, "Bugün yaşadıklarımız, Kore Savaşı dönemine daha çok benziyor" diye konuştu.

Dışarıdan gelen yatırımlarda bir dalgalanma yaşanırsa ki 2018 başından beri Türkiye bunu yaşıyor, paranın değer kaybetmesi ile mali dengeler tablosu kötü bir hal almaya başlıyor.

Burada, iç talep ile kur arasında denge gündeme geliyor. Türkiye düşük faiz politikasını seçti ki bu her zaman düşük enflasyon demek de değil.